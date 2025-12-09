Lula critica prefeitos e governadores que alteram nomes de programas federais

"Quero que cada pessoa saiba o quanto de dinheiro foi colocado em cada cidade. Se tiver dinheiro do governo federal, tem que estar escrito. Não dá para as pessoas esconderem", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (9) prefeitos e governadores que alteram nomes de programas federais ou omitem a participação da União em obras financiadas com recursos nacionais.

Lula também falou sobre a discussão da PEC da Segurança Pública, em tramitação no Congresso. Segundo ele, o governo federal precisa encontrar um formato que permita atuar na área sem violar a autonomia dos Estados.

"Precisamos definir onde que a gente entra sem ferir a autonomia dos governadores", afirmou. O presidente criticou abordagens focadas exclusivamente na repressão. "Tem gente que acha que tudo é resolvido ao matar, eu não acho", declarou.

O presidente ainda destacou que o governo trabalha para reduzir o custo de aquisição de motos elétricas, especialmente para entregadores, que dependem do modal como instrumento de trabalho.