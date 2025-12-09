Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gonet pede condenação de réus do 'núcleo 2' do plano de golpe

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira, 9, a condenação de todos os réus do "núcleo de gerência" (núcleo 2) do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.

O procurador-geral da República Paulo Gonet argumentou que eles tiveram uma "contribuição decisiva" na trama golpista e usaram "posições profissionais relevantes e conhecimentos estratégicos" para viabilizar o plano de golpe.

"O cenário que estava sendo promovido era de aberta violência", sintetizou Gonet ao acrescentar que, durante todo o planejamento e execução da trama golpista, o grupo mirou o "caos social" para justificar uma intervenção das Forças Armadas.

No núcleo 2 estão seis acusados que participaram do governo Jair Bolsonaro e, segundo a PGR, ofereceram apoio jurídico, operacional e de inteligência ao ex-presidente - já condenado a 27 anos e três meses de prisão como articulador do plano de golpe.

Até o momento, a Primeira Turma do STF condenou 24 réus do "núcleo crucial", do "núcleo de desinformação" e do "núcleo de ações coercitivas" da trama golpista.

Veja quem responde pela 'gerência' do plano de golpe:

- Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

- Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

- Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

- Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência;

- Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

- General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

- A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se condena ou não os denunciados. Participam do julgamento os ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

As defesas têm a prerrogativa de falar por último. Por isso, foi o procurador-geral quem iniciou as considerações sobre o caso, após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao longo de sua manifestação, Gonet deu destaque à confissão do general Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, que assumiu a autoria do plano Punhal Verde e Amarelo. O arquivo previa a execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

"O fato de o então secretário-executivo da Presidência da República confessar abertamente em juízo que concebeu o plano homicida e imprimiu nas dependências no Palácio do Planalto deixa claro que os impactantes eventos narrados na denúncia correspondem integralmente à realidade dos fenômenos", argumentou o procurador-geral ao pedir as condenações.

Esse é o primeiro dia de julgamento. Também foram reservadas sessões nos dias 10, 16 e 17 de dezembro para a deliberação dos ministros.

Desta vez, o ministro Luiz Fux, o único que vinha votando a favor dos réus, não estará presente no julgamento. Fux pediu transferência para a Segunda Turma do STF e não vai mais participar das decisões relacionadas ao plano de golpe.

As defesas de Mário Fernandes e Filipe Martins pediram a participação de Fux, mas a Primeira Turma negou.

Segundo a denúncia, Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira usaram a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Eles teriam produzido relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mário Fernandes foi acusado de coordenar "ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas", em conjunto com Marcelo Câmara, no que ficou conhecido como Plano Punhal Verde e Amarelo, e de fazer a interlocução com lideranças populares ligadas aos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

"As exigências bélicas do plano revelam o considerável poder destrutivo da organização criminosa, estabelecendo o uso de pistolas, fuzis, metralhadora, lança granadas e lançador de foguetes antitanque", destacou Gonet.

Filipe Martins foi apontado como responsável pelo projeto de decreto que implementaria "medidas excepcionais" do golpe, entre elas a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Senado, e a anulação do resultado das eleições de 2022.

Ao longo da instrução do processo, a defesa do ex-assessor fez diversos questionamentos sobre a higidez das provas reunidas pela Polícia Federal na investigação.

Os advogados colocaram em dúvida, por exemplo, a autenticidade dos registros de acesso ao Palácio da Alvorada, fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o que levou a PGR a acionar o órgão para confirmar a veracidade das planilhas.

Ao rebater a defesa, Gonet afirmou que os advogados usaram os questionamentos como um "movimento desesperançado de contornar a evidência de especial relevância" de que Filipe Martins esteve no Palácio da Alvorada "nos exatos dias e horários em que as maquinações golpistas ganharam vulto".

"Outros elementos de prova confirmam a presença do réu nestes instantes nos locais em que o golpe era craneado (planejado)", rebateu o PGR.

O procurador-geral também afirmou que Filipe Martins agiu intencionalmente para dificultar o rastreamento dos seus deslocamentos entre novembro e dezembro de 2022. Segundo Gonet, o então assessor guardou o celular principal em casa, "de forma absolutamente anômala em relação ao que fazia nos outros meses", e passou a usar outros aparelhos para acessar aplicativos como WhatsApp e Uber.

"A ação ardilosa confirma a plena ciência do réu da ilicitude das acusações e a tentativa clara de ocultar a sua participação nos eventos criminosos", acusou Gonet.

