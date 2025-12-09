Gleisi: Governo encaminhará voto contra PL da Dosimetria, que é 'retrocesso grave'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 9, que o governo vai encaminhar voto contrário ao projeto de lei que diminui as penas dos condenados pelos Atos Golpistas de 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Gleisi, a apreciação da proposta é um "retrocesso grave".

"O governo encaminhará voto contra o projeto de lei que reduz as penas aplicadas pelo STF aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, que culminou na invasão e depredação da praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. É muito grave este retrocesso na sequência de um julgamento histórico, que pela primeira vez condenou os chefes de um atentado contra a democracia, incluindo um ex-presidente e oficiais generais", afirmou Gleisi.