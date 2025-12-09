Flávio Bolsonaro se reúne com PP e União, mas não consegue apoio imediato à sua candidatura

Três dias após anunciar o plano de concorrer à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reuniu lideranças do Centrão e da direita em sua casa para pedir apoio à sua pré-candidatura. O encontro terminou sem uma definição. Os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, passaram quase três horas na mansão de Flávio, em Brasília, com o presidente do PL e o secretário-geral do partido, o senador Rogério Marinho (RN).

Rueda e Ciro se comprometeram a levar a questão a seus partidos, segundo Marinho disse à imprensa na saída do encontro. Marinho disse que as conversas sobre uma aliança para derrotar o PT em 2026 começaram a partir do desembarque do União e do PP do governo Lula, meses atrás, e que são retomadas a partir da pré-candidatura de Flávio. "Era natural que o senador Flávio expusesse (aos convidados) a sua candidatura, por que ela aconteceu, em que circunstâncias ela foi colocada a público, e o pedido natural de apoio para que pudéssemos convergir numa candidatura com o maior número de parlamentares e candidatos ao governo, e tivesse capilaridade em todo o Brasil", declarou o senador. Marinho afirmou que uma definição dos partidos aliados não deve sair tão cedo, e cutucou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que foi convidado ao encontro, ao dizer que ele deve ter tido outro compromisso "mais importante" para tratar.

Entre os obstáculos para a adesão do União à candidatura de Flávio está o fato de que a sigla já lançou o seu nome à disputa, a do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A reunião ocorre ao fim de três dias de idas e vindas no discurso de Flávio desde o anúncio de sua candidatura, na sexta-feira, 5. Naquele dia, disse ter sido escolhido para dar continuidade ao projeto do pai, sem citar a Presidência da República. O anúncio caiu mal no mercado, que amargou um dia de recuo na Bolsa, e entre líderes do Centrão, que veem maior viabilidade eleitoral numa eventual candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

O descrédito sobre a disposição presidencial de Flávio cresceu no domingo pela manhã, quando ele disse à imprensa, após um culto numa igreja evangélica de Brasília - como num pontapé de campanha eleitoral -, que tinha um "preço" para desistir da empreitada. A declaração deu ares de blefe ao anúncio de Flávio, e o senador teve de voltar aos holofotes para dizer que a candidatura seguiria firme até o fim, e que ele desistiria se fosse para dar lugar ao pai, que não poderá concorrer por estar preso. Nesta segunda-feira, lideranças da direita se manifestaram com alguma demora sobre os planos de Flávio. Tarcísio afirmou que a pré-candidatura de Flávio pode contar com seu apoio. Mas disse que o tempo dirá se essa foi a melhor opção.

"Ele (Flávio) esteve comigo na sexta-feira passada. Nós conversamos e o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e sempre disse que eu sou leal a Bolsonaro, é inegociável. E ele me disse a escolha que Bolsonaro fez pelo nome", disse Tarcísio. "Flávio vai contar com a gente. Ele tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Podemos ter outros nomes, como o Ratinho Júnior. Todos extremamente qualificados", afirmou. Já o senador Ciro Nogueira deixou clara sua posição. Disse que "política não se faz só com amizades" e que é necessário haver uma conversa entre os partidos do centro e da direita para que a escolha não seja feita só pelo PL.