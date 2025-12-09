Flávio Bolsonaro busca centrão e diz que Lula é "produto vencido"Em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Superintendência da Polícia Federal, Flávio destacou articulações para 2026 e agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que no dia anterior citou nomes da direita e sinalizou apoio a ele
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 9, que busca apoio de partidos do centrão para tracionar a pré-candidatura a presidente da República desde o primeiro turno. Flávio disse ter conversado com os dirigentes nacionais do PSD (Gilberto Kassab), do União Brasil (Antônio Rueda) e do PP (Ciro Nogueira) sobre as eleições de 2026.
As declarações ocorreram em entrevista coletiva, em Brasília, após visita do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da PF. Na ocasião, Flávio reafirmou que a pré-candidatura é “irreversível” e agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que no dia anterior citou nomes da direita e sinalizou apoio a Flávio.
"Já liguei para o Kassab na hora, é um presidente de um partido importante, com quem sempre mantive um bom diálogo. E assim como os outros partidos, ninguém vai tomar decisão agora. Vai todo mundo esperar, ver como a poeira vai sentar, como a melancia vai acomodar na caçamba do caminhão em movimento, para depois ver o que faz. Aí, mais uma vez, cabe a mim convencê-los de que o melhor projeto é vir conosco desde o início. E se entenderem que não, tenho certeza de que estaremos juntos num segundo momento", disse.
O senador comentou sobre conversas que teve com Ciro Nogueira (PP) e Rueda (União Brasil), dirigentes de partidos que estão prestes a formalizar uma federação. Flávio disse que o diálogo entre eles foi "franco e aberto” e destacou a boa relação, apesar de citar uma preocupação dos potenciais aliados sobre a capacidade dele “tracionar” nacionalmente.
“A conversa foi muito franca, muito aberta. Eles estavam preocupados com relação ao meu nome, eles vendo pesquisas de momento ficam preocupados do meu nome não tracionar. Então, já de cara viram que meu nome vai tracionar, como já está tracionando”, pontuou citando uma pesquisa e projetando que novos encontros devem ocorrer.
“Eles vão conversar com as bases deles, vão fazer as análises, qual o impacto disso nos estados onde eles têm maior interesse. E a gente vai voltar a se falar, sempre de uma forma muito franca, mas com eles conscientes de que essa candidatura é para valer, não é balão de ensaio, não tem volta”, reforçou.
Apoio de Tarcísio e frente contra Lula
Flávio agradeceu Tarcísio por declaração recente em que falou sobre os rumos da direita em 2026 e declarou apoio ao senador. “Quero agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito importante ter ele forte em São Paulo, que é isso o que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em âmbito nacional”, declarou.
Ao comentar a fala de Tarcísio e a existência de outros nomes da direita, Flávio afirmou que, independentemente da composição eleitoral, a oposição estará unida contra o PT em 2026. Ele chegou a falar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seria um “produto vencido”. No entanto, em sua fala, o senador já considerou o petista no segundo turno.
“Todos temos a consciência de que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. O Lula é um produto vencido. Quem vai passar para o segundo turno com ele, se vai ser todo mundo junto, se vai ser eu, se vai ser algum outro candidato, isso é o de menos. Eu tenho a convicção de que a gente vai tirar o Lula do governo”, completou.
Jair Bolsonaro
Segundo o senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com satisfação a repercussão do lançamento da pré-candidatura do filho. “Atualizei ele do que está acontecendo aqui fora (...) Agora, o presidente Bolsonaro deu esse Norte. Falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele. Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente”, afirmou.
O senador afirmou que declarações anteriores sobre ter um “preço” para desistir da pré-candidatura não foram um “ato isolado”. Segundo ele, a fala foi mal interpretada como se tivesse conotação financeira, quando, na verdade, seria somente com a condição de que Jair Bolsonaro estivesse “livre e nas urnas”.
Flávio relatou que Bolsonaro “estava bem mais disposto” e sem soluços ou indisposição, e que a defesa deve protocolar um pedido de prisão domiciliar humanitária ainda hoje, 9 de dezembro.
Michelle Bolsonaro será parte da articulação, diz senador
Flávio ainda comentou que sua relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é “a melhor possível”, após especulações de divergências internas.
“Minha relação com ela sempre foi a melhor possível. Conversei com o meu pai e ele sabe da importância da Michelle. Eu sei da importância da Michelle, ela sabe da importância dela”, expôs o senador. Ele acrescenta: "Conto muito com ela junto ao público feminino, junto ao público evangélico, onde ela conseguiu conquistar toda essa credibilidade. Não adianta querer dividir a gente”.
Ainda em coletiva de imprensa, ele declarou que o pai está angustiado com a demora na apreciação do projeto de anistia a envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Ele afirmou que o ex-presidente recebeu compromissos anteriores de votação no Congresso e cobrou o relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade).
“Não pode o Paulinho da Força falar: ‘Não terá Bolsonaro nas urnas em 2026’. Essa palavra não cabe a ele. Essa palavra cabe ao plenário do Congresso Nacional. Isso é democracia”, declarou.