Flávio Bolsonaro busca centrão e diz que Lula é 'produto vencido'

￼FLÁVIO Bolsonaro afirmou que o pai o designou como herdeiro político / Crédito: EVARISTO SA/AFP

“Eles vão conversar com as bases deles, vão fazer as análises, qual o impacto disso nos estados onde eles têm maior interesse. E a gente vai voltar a se falar, sempre de uma forma muito franca, mas com eles conscientes de que essa candidatura é para valer, não é balão de ensaio, não tem volta”, reforçou. Apoio de Tarcísio e frente contra Lula Flávio agradeceu Tarcísio por declaração recente em que falou sobre os rumos da direita em 2026 e declarou apoio ao senador. “Quero agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Muito importante ter ele forte em São Paulo, que é isso o que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em âmbito nacional”, declarou.

Ao comentar a fala de Tarcísio e a existência de outros nomes da direita, Flávio afirmou que, independentemente da composição eleitoral, a oposição estará unida contra o PT em 2026. Ele chegou a falar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seria um “produto vencido”. No entanto, em sua fala, o senador já considerou o petista no segundo turno. “Todos temos a consciência de que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. O Lula é um produto vencido. Quem vai passar para o segundo turno com ele, se vai ser todo mundo junto, se vai ser eu, se vai ser algum outro candidato, isso é o de menos. Eu tenho a convicção de que a gente vai tirar o Lula do governo”, completou. Jair Bolsonaro Segundo o senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com satisfação a repercussão do lançamento da pré-candidatura do filho. “Atualizei ele do que está acontecendo aqui fora (...) Agora, o presidente Bolsonaro deu esse Norte. Falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele. Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente”, afirmou.

O senador afirmou que declarações anteriores sobre ter um “preço” para desistir da pré-candidatura não foram um “ato isolado”. Segundo ele, a fala foi mal interpretada como se tivesse conotação financeira, quando, na verdade, seria somente com a condição de que Jair Bolsonaro estivesse “livre e nas urnas”. Flávio relatou que Bolsonaro “estava bem mais disposto” e sem soluços ou indisposição, e que a defesa deve protocolar um pedido de prisão domiciliar humanitária ainda hoje, 9 de dezembro. Michelle Bolsonaro será parte da articulação, diz senador Flávio ainda comentou que sua relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é “a melhor possível”, após especulações de divergências internas.