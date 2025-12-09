Deputado Glauber Braga se senta na cadeira de Hugo Motta e diz: 'aqui ficarei'

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se sentou na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, 9, e protestou contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Motta disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias.