CPI do Crime Organizado aprova convocação de Bacellar e convite a Anthony Garotinho

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta terça-feira, 9, a convocação do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) Rodrigo Bacellar (União) e o convite para o ex-governador e ex-secretário de Segurança do Rio Anthony Garotinho para falarem sobre a infiltração econômica do crime organizado. O parlamentar foi preso no dia 3 deste mês suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi detido acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).

A convocação torna obrigatória a presença de Bacellar em sessão da CPI, no Senado. Nesta segunda-feira, 8, o plenário da Alerj aprovou uma resolução para revogar a prisão do presidente da Casa. Foram 42 votos a favor, 21 contra e duas abstenções, ao relatório do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), líder do governador Cláudio Castro na Alerj, pela revogação da prisão. O texto não trata sobre o mérito da prisão e das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apenas sobre a revogação da prisão.