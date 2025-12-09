Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI do Crime Organizado aprova convocação de Bacellar e convite a Anthony Garotinho

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta terça-feira, 9, a convocação do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) Rodrigo Bacellar (União) e o convite para o ex-governador e ex-secretário de Segurança do Rio Anthony Garotinho para falarem sobre a infiltração econômica do crime organizado.

O parlamentar foi preso no dia 3 deste mês suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi detido acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).

A convocação torna obrigatória a presença de Bacellar em sessão da CPI, no Senado.

Nesta segunda-feira, 8, o plenário da Alerj aprovou uma resolução para revogar a prisão do presidente da Casa.

Foram 42 votos a favor, 21 contra e duas abstenções, ao relatório do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), líder do governador Cláudio Castro na Alerj, pela revogação da prisão.

O texto não trata sobre o mérito da prisão e das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apenas sobre a revogação da prisão.

No caso de Garotinho, Vieira justificou o convite em razão de o ex-governador apresentar "reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do Rio".

