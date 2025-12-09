AO VIVO: Tarcísio diz que vai apoiar Flávio Bolsonaro para eleições de 2026

AO VIVO: Tarcísio diz que vai apoiar Flávio Bolsonaro para eleições de 2026O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou nesta segunda-feira, 8, o seu apoio a Flávio e disse ter "lealdade inegociável" a Jair Bolsonaro
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 9, repercute o apoio de Tarcísio Freitas (Republicanos) à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República.
Em entrevista coletiva em São Paulo nesta segunda-feira, 8, o governador, que era cogitado para substituir Bolsonaro em 2026, disse que esteve com Flávio na última sexta-feira, 5, e que reafirmou "lealdade inegociável" a Jair Bolsonaro.
"O Flávio vai contar com a gente, o Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a grandes outros nomes da oposição que já colocaram seus nomes a disposição, a gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado", finalizou.
Após participar de um culto evangélico em uma igreja em São Paulo neste domingo,7, Flávio disse à imprensa que "o Tarcísio é um cara fora de série" e que o governador "é o principal cara do nosso time hoje".
Segundo Flávio, a decisão de disputar as eleições foi uma indicação de seu pai: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", anunciou, na rede social X (antigo Twitter) no dia 5 de dezembro.
