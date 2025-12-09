AO VIVO: Tarcísio diz que vai apoiar Flávio Bolsonaro para eleições de 2026

Tarcísio diz que vai apoiar Flávio Bolsonaro na candidatura para presidência da República / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 9, repercute o apoio de Tarcísio Freitas (Republicanos) à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República. Em entrevista coletiva em São Paulo nesta segunda-feira, 8, o governador, que era cogitado para substituir Bolsonaro em 2026, disse que esteve com Flávio na última sexta-feira, 5, e que reafirmou "lealdade inegociável" a Jair Bolsonaro.

Assista Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas. Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas