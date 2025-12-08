Sabino diz que sai do União Brasil de 'cabeça erguida' e reitera ser pré-candidato ao Senado

"Eu saio hoje [segunda] do União Brasil com a minha cabeça erguida, porque saio com a minha ficha limpa, saio sem trazer comigo nenhuma mácula, estou saindo do partido porque trabalhei pelo Brasil, pelo turismo, não me curvei e tive a coragem de enfrentar partidos políticos quando quiseram me obrigar a fazer o que eu não concordei", afirmou Sabino, em vídeo publicado nas redes sociais.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou nesta segunda-feira, 8, que sai do União Brasil "de cabeça erguida" e argumentou que foi alvo de uma decisão injusta por parte do partido. A sigla decidiu expulsar ele nesta segunda, após o chefe da pasta permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contrariando ordem da cúpula da legenda.

O ministro do Turismo disse acreditar que a decisão do União, que também fez uma intervenção no diretório do Pará, foi "equivocada" e "injusta". Segundo ele, a medida foi feita porque ele decidiu continuar chefiando o ministério e "servindo ao Brasil".

"A minha exclusão do quadro do partido, deu-se pelo fato de eu continuar ajudando o Pará, de eu continuar trabalhando no Ministério do Turismo, servindo ao Brasil, optando pela escolha que eu entendo e a grande maioria dos brasileiros entendem também, que é o melhor projeto para o País, que é o projeto comandado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse Sabino.

Mesmo sem partido, Sabino reiterou ser pré-candidato ao Senado pelo Pará. Durante o início da crise entre ele e o União Brasil, foi ventilada a possibilidade de uma migração ao MDB, mas as conversas esfriaram desde então.

"Sigo na minha pré-candidatura ao Senado da República, sigo ao lado do melhor presidente que o Brasil já teve, trabalharei aqui no Estado do Pará para que o presidente Lula, nas eleições do ano que vem, se consagre vitorioso com uma diferença bem maior do que na eleição anterior. E vamos ver agora, dentre as diversas agremiações partidárias que têm me procurado desde o início desse processo, que destino o nosso grupo político aqui no Estado do Pará seguirá", disse Sabino.