Michelle se afasta do PL Mulher por razões médicas após candidatura de Flávio

Segundo o PL Mulher, Michelle Bolsonaro "cumprirá o afastamento médico inicial que lhe foi prescrito e, após o término desse período, será submetida a uma nova reavaliação"
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se afastou da Presidência do PL Mulher por motivos médicos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo partido e compartilhada por Michelle em suas redes sociais. Segundo a nota, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro já vinha sofrendo com "alterações de saúde" que "foram agravadas" após a prisão do marido.

"A presidente Michelle vinha lidando com algumas alterações em sua saúde e, nos últimos meses, especialmente em consequência das tensões envolvendo a prisão de seu marido e das constantes injustiças feitas contra ela e sua família, sua imunidade foi afetada e essas alterações foram agravadas, tornando necessário seu afastamento temporário das atividades no partido."

Segundo o PL Mulher, Michelle Bolsonaro "cumprirá o afastamento médico inicial que lhe foi prescrito e, após o término desse período, será submetida a uma nova reavaliação". Com isso, um evento do PL Mulher previsto inicialmente para 13 de dezembro no Rio de Janeiro foi transferido para o ano que vem e deve acontecer em abril.

O afastamento de Michelle se dá após Jair Bolsonaro ser preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e ter a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também após o enteado Flávio Bolsonaro anunciar que foi escolhido pelo pai como candidato à Presidência da República em 2026.

Como mostrou o Estadão, Bolsonaro não avisou à primeira-dama sobre a escolha por Flávio. Michelle também é cotada como candidata, mas o cenário mais provável é que ela concorra ao Senado pelo Distrito Federal.

Veja a íntegra da nota do PL Mulher:

"A Assessoria de Comunicação do Partido Liberal Mulher informa que, em razão de afastamento médico de sua Presidente Nacional, Michelle Bolsonaro, o Encontro do PL Mulher, no Rio de Janeiro que estava previsto para ocorrer no dia 13 de dezembro de 2025 (próximo sábado), necessitará ser adiado para o ano de 2026, provavelmente em abril.

A Presidente Michelle vinha lidando com algumas alterações em sua saúde e, nos últimos meses, especialmente em consequência das tensões envolvendo a prisão de seu marido e das constantes injustiças feitas contra ela e sua família, sua imunidade foi afetada e essas alterações foram agravadas, tornando necessário seu afastamento temporário das atividades no partido.

Ela cumprirá o afastamento médico inicial que lhe foi prescrito e, após o término desse período, será submetida a nova reavaliação."

