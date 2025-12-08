Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na Residência Oficial da Presidência da Câmara. O compromisso não consta na agenda do ministro e a pauta não foi informada pelas assessorias.

O presidente da Câmara convocou para esta terça-feira, 9, às 10h, reunião do colégio de líderes, para definição das pautas que serão votadas em plenário.