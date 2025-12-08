Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na Residência Oficial da Presidência da Câmara. O compromisso não consta na agenda do ministro e a pauta não foi informada pelas assessorias.

O presidente da Câmara convocou para esta terça-feira, 9, às 10h, reunião do colégio de líderes, para definição das pautas que serão votadas em plenário.

Hoje mais cedo, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a votação do "PL do Devedor Contumaz" ocorrerá nesta semana. De autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e defendido pelo Ministério da Fazenda, o projeto endurece regras contra a sonegação de impostos.

Outro tema em debate na Casa é o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 128/2025, que trata da redução de benefícios fiscais. A proposta, se aprovada, tem potencial de impacto positivo nas contas públicas de R$ 19,76 bilhões em 2026. Motta anunciou a designação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para a relatoria do texto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar