Flávio Bolsonaro: 'Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje'

Flávio fez as declarações após ter participado de um culto na igreja evangélica Comunidade das Nações, na manhã deste domingo, 7, em Brasília. De acordo com a assessoria do parlamentar, a Comunidade das Nações é a igreja que o senador frequenta. Ele presenciou o culto em silêncio, acompanhado da sua esposa, Fernanda.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve uma boa reação ao receber a notícia de que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será candidato ao Palácio do Planalto em 2026. O parlamentar disse que Tarcísio é "o principal cara do time" deles e que tem confiança de vitória do governador para a reeleição em São Paulo.

"O Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com o meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. A reação dele foi a reação que eu teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições", disse.

Flávio continuou: "Então, foi muito boa a reação. Um cara que se mostrou de peito aberto. Mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. Para mim, o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje".

O senador acrescentou: "Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos com relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então, não tem fragmentação da direita, tem pessoas se unindo, independentemente de vaidade".

Flávio disse na sexta-feira, 5, ter sido designado pelo seu pai para disputar a Presidência da República em 2026. "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu, na rede social X.