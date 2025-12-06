Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes nega uso de slides pela defesa de Filipe Martins em julgamento do golpe no STF

Moraes nega uso de slides pela defesa de Filipe Martins em julgamento do golpe no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou apresentação em slides que a defesa do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins usaria em sustentação oral na terça-feira, 9, no julgamento dele e outros integrantes do chamado "núcleo 2" que teria tentado um golpe de Estado no Brasil.

Segundo despacho do ministro, os materiais apresentados pela defesa de Martins continham documentos e imagens sem relação com a ação penal em análise. Moraes, contudo, liberou o material dos réus Fernando de Sousa Oliveira, Mário Fernandes e Marília Ferreira de Alencar, que foram considerados "pertinentes".

"Os materiais audiovisuais encaminhados pelas Defesas de Fernando de Sousa Oliveira, Mário Fernandes e Marília Ferreira de Alencar, são pertinentes e relevantes, diferentemente do material apresentado pela Defesa de Filipe Garcia Martins Pereira, que é parcialmente impertinente, constituindo-se de diversos documentos e imagens que não estão juntadas aos autos e não dizem respeito ao objeto da presente Ação Penal 2.693/DF, nem tampouco comas teses defensivas trazidas nas alegações finais", disse Moraes.

Defesa vai oficiar a OAB

Para os advogados de Martins, ao contrário, o material reunia "trechos dos autos, decisões já proferidas e pontos debatidos ao longo da investigação, funcionando como um resumo visual das provas e teses reunidas nas alegações finais".

Segundo a defesa, os slides sintetizavam conteúdos e serviriam para organizar a exposição durante o julgamento.

"Moraes pediu os slides que serão utilizados na sustentação oral previamente, para 'verificar adequação técnica', mas ele queria mesmo era avaliar o que será apresentado na sustentação antes do dia, exercendo uma tutela indevida da advocacia", afirmaram em nota.

A defesa pretende oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e protocolar novamente os slides, "agora com indicação expressa das referências de cada documento, imagem e vídeo nos autos".

A decisão do ministro foi publicada na sexta-feira (5) e notificada à defesa na manhã deste sábado, 6. Procurado pelo Estadão, o STF não comentou sobre os pontos colocados pela defesa. Se o fizer, o texto será atualizado.

"Alexandre de Moraes está querendo dizer o que a defesa pode ou não apresentar na defesa de seu cliente", disseram os advogados.

Os defensores afirmam ainda que o ministro não especificou quais trechos seriam impertinentes.

"Todo o conteúdo contido nos slides está nos autos processuais, foi objeto de debate e até de decisões do próprio ministro. Com essa decisão, Moraes admite desconhecer os autos e ainda querer tutelar a defesa", sustentaram.

Moraes pediu para que a defesa apresente os novos slides até o dia 8, às 15h.

