PL/Portinho: Poderia ser Michelle ou Eduardo, mas Flávio tem a cara da direita

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), afirmou ao Broadcast Político acreditar que a escolha de Flávio Bolsonaro (RJ) pode reeditar uma comparação entre os governos de Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Portinho disse ainda que outros integrantes da família Bolsonaro - como Michelle e Eduardo - seriam bons nomes, mas que Flávio tem a "cara da direita" e trânsito político.

"Poderia ser os dois, mas acredito que o Flávio, nesse momento, já está posicionado e tem legitimidade por ser considerado um bom articulador, uma pessoa moderada e que tenha a cara da direita. E é um Bolsonaro", afirmou. "Poderia ser qualquer um dos dois Michelle ou Eduardo, cada um para os seus predicados, mas o Flávio me parece que ele vai poder reeditar justamente uma comparação de governos Lula versus Bolsonaro", disse.