Dirceu diz em evento do PT que País viverá 'momento revolucionário' ao citar isenção do IR

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou nesta sexta-feira, 5, que tem a "intuição" de que o Brasil vai viver um "momento revolucionário", ao listar benefícios para a sociedade como a isenção do Imposto de Renda para os mais pobres. Dirceu coordena um dos grupos que irão formular o programa da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

"Eu tenho a intuição de que o Brasil vai viver um momento revolucionário. A questão é saber se estamos à altura desse momento, nós vamos ser capazes, nesse Congresso, de dotar o nosso partido de um estatuto e uma organização para enfrentar o desafio. O desafio é o risco de guerra", disse Dirceu durante evento do PT nesta noite, ao se referir à consciência política de brasileiros que, segundo ele, passaram a ter consciência de classe graças a medidas como a reforma tributária, a isenção de quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda e a possibilidade da redução da jornada de trabalho.