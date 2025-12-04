PF investiga desvio em obras no Dnocs; deputado cearense é citado

PF investiga desvios em obras do Dnocs nas prefeituras da esposa e do filho de deputado cearenseRelatório do COAF aponta que construtora suspeita enviou valores a Elizeu Monteiro; ministro Flávio Dino fala em "processo endêmico de corrupção"
A Operação Fake Road, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 28 de novembro de 2025, investiga suspeitas de um esquema de superfaturamento e fraudes em licitações de obras públicas do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) no litoral cearense.
As investigações citam o deputado federal Robério Monteiro (PDT-CE) teria patrocinado o desvio de recursos via emendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que autorizou a operação, descreveu o cenário como um "processo endêmico de corrupção e desvio". Ao O POVO, Robério negou participar de qualquer irregularidade e disse que "não é investigado" (veja nota no fim da matéria).
A PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) averiguam suspeitas de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições fraudulentas e favorecimento de empresas contratadas, que teriam resultado em mais de R$ 22 milhões em recursos públicos desviados.
A CGU, em análise, identificou um prejuízo estimado de R$ 6.845.360,17 em apenas dois contratos de pavimentação do DNOCS financiados com emendas destinadas por Robério.
Laços familiares
A reportagem teve acesso ao processo e o nome do deputado federal cearense é predominante na decisão de Flávio Dino. Os contratos investigados concentraram-se nas cidades de Itarema e Acaraú, ambas administradas por familiares do deputado cearense.
O filho do parlamentar, Robério Filho (PSB), é o prefeito de Itarema, e a esposa do deputado, Ana Flávia Monteiro (PSB), é a prefeita de Acaraú.
A investigação aponta que Robério Monteiro teria participado "pelo menos do processo de desvio", a partir de um beneficiamento político gerado pelo direcionamento dos recursos via emenda de comissão. O Dnocs revelou que a alocação de serviços nessas cidades decorreu de uma "demanda parlamentar específica" de Robério.
Além disso, as investigações sugerem que verbas originalmente destinadas a municípios na Bahia foram redirecionadas para atender Itarema e Acaraú, a pedido do deputado. A execução desses contratos, decorrente da demanda parlamentar, levou a uma "manobra administrativa pouco usual" no Dnocs, expondo "aspectos inclinadamente espúrios" na construção contratual.
Irmão do deputado é citado
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), anexado aos autos da Operação Fake Road, reforça a suspeita de ligação financeira direta entre o esquema e a família do deputado.
O Coaf indicou que recursos supostamente desviados pela Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda — principal empresa contratada nas obras suspeitas — foram repassados a Elizeu Monteiro, irmão de Robério Monteiro e ex-prefeito de Itarema.
A investigação da Polícia Federal ainda sugere que "parte do dinheiro teria sido ‘redirecionada’ ao próprio Robério". Segundo a CGU, o proprietário da Construmaster realizou transferências financeiras a um irmão do deputado, "parte dos quais para ele redirecionada". Por decisão do ministro Dino, mais de R$ 20 milhões em bens da Construmaster foram bloqueados.
Flávio Dino enfatizou a falta de transparência no uso desses recursos, indicando que o cenário é uma "peculiaridade" do "famigerado orçamento secreto".
O ministro do STF também detalhou que foram identificados pagamentos por serviços não executados, como pavimentação de vias inexistentes e projetos não entregues, além do uso "escrachado" de fotos falsas (imagens de outros locais ou manipuladas) para simular a execução dos serviços e fraudar a fiscalização.
Deputado nega envolvimento
O POVO procurou o deputado Robério Monteiro, que enviou uma nota. No texto, ele afirma não ter recebido qualquer notificação sobre a operação e reforçou não ser investigado.
"Como deputado federal, não tenho vínculo algum com o DNOCS e não indiquei ninguém para o órgão. Além disso, a emenda citada não é de minha autoria individual, mas sim uma Emenda de Comissão, aprovada por um colegiado, sem qualquer direcionamento pessoal", declarou.
O pedetista fala ainda não proceder o que chamou de "tentativa de criar ligação indevida" com a própria família.
"O familiar mencionado é proprietário, há 28 anos, de uma rede de postos de combustíveis, e a relação citada se refere apenas a uma operação comercial comum, sem contrato público ou vantagem indevida", argumentou, ressaltando ter trajetória política sempre pautada pela ética e responsabilidade.
"Reafirmo que não tenho qualquer envolvimento com irregularidades", concluiu.
Confira abaixo, na íntegra, a nota do deputado:
"Não recebi qualquer notificação sobre a Operação Fake Road e reforço que não sou investigado. Como deputado federal, não tenho vínculo algum com o DNOCS e não indiquei ninguém para o órgão. Além disso, a emenda citada não é de minha autoria individual, mas sim uma Emenda de Comissão, aprovada por um colegiado, sem qualquer direcionamento pessoal.
A tentativa de criar ligação indevida com minha família também não procede. O familiar mencionado é proprietário, há 28 anos, de uma rede de postos de combustíveis, e a relação citada se refere apenas a uma operação comercial comum, sem contrato público ou vantagem indevida.
Minha trajetória sempre foi pautada pela ética e responsabilidade. Reafirmo que não tenho qualquer envolvimento com irregularidades."
