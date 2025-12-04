PF investiga desvio em obras no Dnocs; deputado cearense é citado

Deputado federal Robério Monteiro nega participação nas acusações / Crédito: Aurélio Alves (foto de 19.03.2024)

A Operação Fake Road, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 28 de novembro de 2025, investiga suspeitas de um esquema de superfaturamento e fraudes em licitações de obras públicas do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) no litoral cearense. As investigações citam o deputado federal Robério Monteiro (PDT-CE) teria patrocinado o desvio de recursos via emendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que autorizou a operação, descreveu o cenário como um "processo endêmico de corrupção e desvio". Ao O POVO, Robério negou participar de qualquer irregularidade e disse que "não é investigado" (veja nota no fim da matéria).

A PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) averiguam suspeitas de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições fraudulentas e favorecimento de empresas contratadas, que teriam resultado em mais de R$ 22 milhões em recursos públicos desviados. A CGU, em análise, identificou um prejuízo estimado de R$ 6.845.360,17 em apenas dois contratos de pavimentação do DNOCS financiados com emendas destinadas por Robério. Laços familiares A reportagem teve acesso ao processo e o nome do deputado federal cearense é predominante na decisão de Flávio Dino. Os contratos investigados concentraram-se nas cidades de Itarema e Acaraú, ambas administradas por familiares do deputado cearense. O filho do parlamentar, Robério Filho (PSB), é o prefeito de Itarema, e a esposa do deputado, Ana Flávia Monteiro (PSB), é a prefeita de Acaraú.

Irmão do deputado é citado Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), anexado aos autos da Operação Fake Road, reforça a suspeita de ligação financeira direta entre o esquema e a família do deputado. O Coaf indicou que recursos supostamente desviados pela Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda — principal empresa contratada nas obras suspeitas — foram repassados a Elizeu Monteiro, irmão de Robério Monteiro e ex-prefeito de Itarema. A investigação da Polícia Federal ainda sugere que "parte do dinheiro teria sido ‘redirecionada’ ao próprio Robério". Segundo a CGU, o proprietário da Construmaster realizou transferências financeiras a um irmão do deputado, "parte dos quais para ele redirecionada". Por decisão do ministro Dino, mais de R$ 20 milhões em bens da Construmaster foram bloqueados.

Flávio Dino enfatizou a falta de transparência no uso desses recursos, indicando que o cenário é uma "peculiaridade" do "famigerado orçamento secreto". O ministro do STF também detalhou que foram identificados pagamentos por serviços não executados, como pavimentação de vias inexistentes e projetos não entregues, além do uso "escrachado" de fotos falsas (imagens de outros locais ou manipuladas) para simular a execução dos serviços e fraudar a fiscalização. Fac-símile de decisão do ministro Flávio Dino Crédito: Fac-símile PETIÇÃO 14.298 DISTRITO FEDERAL Fac-símile de decisão do ministro Flávio Dino Crédito: Fac-símile PETIÇÃO 14.298 DISTRITO FEDERAL Fac-símile de decisão do ministro Flávio Dino Crédito: Fac-símile PETIÇÃO 14.298 DISTRITO FEDERAL Fac-símile de trechos da decisão do ministro do STF, Flávio Dino Crédito: Fac-símile PETIÇÃO 14.298 DISTRITO FEDERAL Fac-símile de trechos da decisão do ministro do STF, Flávio Dino Crédito: Fac-símile PETIÇÃO 14.298 DISTRITO FEDERAL