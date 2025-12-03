Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TCU vai analisar pedido para suspender contrato do INSS com empresa que acompanhou licitação

Autor Agência Estado
O líder da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN), entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a suspensão do contrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com empresa que acompanhou licitação de dentro do Ministério da Previdência.

O pedido é baseado em reportagem do Estadão que revelou que o sócio da Provider, João Luiz Dias Perez, passou o dia 22 de junho de 2023, dentro das dependências do ministério, segundo registros oficiais da portaria.

Naquela data, ocorreu o pregão eletrônico para contratação de empresa para operar uma das centrais de teleatendimento a beneficiários do INSS por meio do 135.

A Provider ofereceu o menor valor pelo serviço, R$ 117,7 milhões, e ganhou o contrato que tem vigência até 2027.

Dias Perez entrou no ministério às 10h14 e lá permaneceu até 17h32. A agenda pública registra um único compromisso dele naquele dia, de 12h às 13h, com o então secretário-executivo Wolney Queiroz, hoje chefe da pasta.

O ministério não soube informar o porquê da saída registrada só ao final da tarde. O empresário não quis dar explicação.

"Esse 'encontro' que aconteceu entre o representante da empresa PROVIDER e servidores públicos responsáveis pelo pregão enquanto a sessão pública transcorria foi ilegal, uma vez que é vedado o acesso de empresas aos computadores da Administração Pública durante a sessão de pregão eletrônico, culminando de nulidade a licitação e consequente contrato administrativo celebrado", afirmou Marinho na representação.

Em nota ao Estadão, o Ministério da Previdência afirmou que a reunião serviu para tratar de serviços que já eram prestados pela Provider e não teria poder de influenciar o pregão.

Contudo, o ministro Wolney Queiroz determinou uma apuração interna sobre a circulação do empresário na pasta em 22 de junho de 2023.

inss

