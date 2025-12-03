TCU vai analisar pedido para suspender contrato do INSS com empresa que acompanhou licitação

O líder da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN), entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a suspensão do contrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com empresa que acompanhou licitação de dentro do Ministério da Previdência. O pedido é baseado em reportagem do Estadão que revelou que o sócio da Provider, João Luiz Dias Perez, passou o dia 22 de junho de 2023, dentro das dependências do ministério, segundo registros oficiais da portaria.

Naquela data, ocorreu o pregão eletrônico para contratação de empresa para operar uma das centrais de teleatendimento a beneficiários do INSS por meio do 135. A Provider ofereceu o menor valor pelo serviço, R$ 117,7 milhões, e ganhou o contrato que tem vigência até 2027. Dias Perez entrou no ministério às 10h14 e lá permaneceu até 17h32. A agenda pública registra um único compromisso dele naquele dia, de 12h às 13h, com o então secretário-executivo Wolney Queiroz, hoje chefe da pasta. O ministério não soube informar o porquê da saída registrada só ao final da tarde. O empresário não quis dar explicação.