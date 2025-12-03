PF e FBI desarticulam grupo hacker que atacou dados do Exército, Dataprev e Serpro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 3, a Operação Power OFF, que mira grupos acusados de oferecer serviços ilegais de ataques cibernéticos do tipo "negação de serviço". Os ataques atribuídos aos usuários dessas plataformas atingiram a própria Polícia Federal, em 2020, o Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, o Dataprev, responsável pelo processamento de dados de aposentadorias e pensões, e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro, em 2018.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, a serem cumpridos nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro e Tubarão (SC). Os alvos da Power OFF são administradores das plataformas ilegais e usuários que contrataram os serviços para realizar ataques contra "sistemas de alta relevância", segundo a PF.