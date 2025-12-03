Messias janta com ministros do STF e senadores evangélicos para reforçar campanha

Indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, participou de um jantar com ministros da Corte, senadores evangélicos, o relator de sua indicação no Senado e pastores na noite desta terça-feira, 2, numa tentativa de reforçar o que seus aliados consideram a "força-motriz" de sua campanha. O jantar foi promovido pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e contou com a presença dos ministros do STF André Mendonça e Cristiano Zanin, dos deputados federais Otoni de Paula (MDB-RJ) e Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos e ligado à Igreja Universal, e ao menos nove senadores, a maior parte evangélica.

Dois pastores também estiveram presentes: Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, e Sergio Carazza, pastor da Igreja Batista Cristã de Brasília, que Messias frequenta. Ambos têm ligação com o bolsonarismo. Rodovalho visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar para lhe prestar solidariedade, e Carazza foi secretário-executivo de Damares Alves no Ministério dos Direitos Humanos na gestão Bolsonaro. Advogado-geral da União (AGU) de Lula, Messias foi descrito pelos participantes com quem o Estadão conversou como "animado" pelo adiamento de sua sabatina, uma vez que agora terá mais tempo para buscar votos junto ao senadores. O jantar ocorreu horas após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciar o adiamento da sabatina a que Messias deve ser submetido para ser aprovado ou não à vaga. A sessão não tem novo prazo para ser remarcada.

Alcolumbre mais cedo leu uma nota dura contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem protelando a formalização da indicação de Messias para ganhar tempo para que seu indicado possa conseguir os votos necessários. Isso porque o presidente do Senado havia marcado a sabatina para 10 de dezembro - Messias teria de visitar uma média de seis senadores por dia, contando sábado e domingo, se quisesse conversar com todos eles a tempo. O deputado Otoni de Paula afirmou que Messias agora vai ter tempo para "avançar, conversar, desfazer algumas ideias", referindo-se ao movimento de tentar conquistar grupos conservadores, hoje refratários ao seu nome em razão do campo progressista em que está inserido.

"Ele está muito feliz, porque essa tentativa de descredibilizá-lo na comunidade evangélica, que é a grande força-motriz da campanha dele, está sendo desfeita", declarou, na saída do jantar. O encontro de Messias com o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, na terça-feira foi mencionado como um exemplo da resistência que ele vem quebrando nos últimos dias. Na conversa com Gallo, Messias teria tentado "desfazer mal entendidos" em relação ao aborto. A diretoria do CFM é crítica de Messias em razão de um episódio ocorrido em 2024, quando a AGU enviou uma manifestação ao STF afirmando que a resolução do conselho contra a assistolia fetal era inconstitucional. O procedimento é utilizado para a realização de abortos nos casos previstos em lei, como gestações decorrentes de estupro.

O tema é sensível, na medida em que conservadores, a quem o CFM se alinha, se opõem de maneira intransigente a qualquer flexibilização das regras do aborto, seja para descriminalizá-lo ou legalizá-lo, como defendem progressistas. Nos últimos dias, religiosos vinham espalhando notícias relembrando da atuação da AGU no caso da resolução do CFM. De Paula vem fazendo um contraponto à oposição do pastor Silas Malafaia e de seu aliado na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), à indicação de Messias. O deputado do MDB publicou nesta semana uma entrevista com Carazza em que o pastor desmente "fake news" de que o AGU, chamado de "nosso querido irmão" e "irmão diácono", seria a favor do aborto. No vídeo, Carazza ri da acusação e diz que Messias faz parte de uma associação ligada à igreja destinada a cuidar de mães alvo de abuso sexual que não querem abortar. "Isso é um absurdo. Quem conhece o Jorge sabe que ele é um cara conservador, pauta de família", afirma o pastor. Messias deixou uma curtida na publicação feita por De Paula.