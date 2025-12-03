Câmara homenageia Zanin e Toffoli no plenário com Medalha do Mérito Legislativo

Zanin foi indicado pelo próprio presidente da Câmara. Já Toffoli teve a indicação do 2º vice-presidente da Câmara, Elmar Nascimento (União-BA). Na ocasião, Motta entregou pessoalmente a medalha aos ministros, fez um cumprimento com a mão e posou para foto.

A Câmara dos Deputados entregou a Medalha do Mérito Legislativo, principal honraria da Casa, aos ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em solenidade conduzida pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), na manhã desta quarta-feira, 3. Criada em 1983, a premiação é entregue todo ano para autoridades e entidades indicadas por líderes partidários.

A Câmara homenageia os ministros do STF, indicados ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), num cenário de conflito com o governo e com o Judiciário, relacionados a divergências sobre a execução das emendas parlamentares, à condução do inquérito sobre a trama golpista e à discussão sobre medidas de segurança pública.

Em discurso, o presidente da Câmara disse que a condecoração "é uma forma de agradecimento" e tem como função "aplaudir os serviços já prestados". "A cerimônia nos lembra que há muitas pessoas que, por sua atuação no presente, nos fazem confiar sempre mais no futuro. Esse é o sentimento que embasa as indicações de cada um dos líderes e dos membros da Mesa, inclusive as minhas", disse.

Motta indicou também o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o procurador-geral da União, Paulo Gonet, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo Filho. No entanto, os agraciados não compareceram. Segundo a assessoria da Presidência, eles devem receber a comenda em cerimônia privada.

Entre as demais autoridades condecoradas, estão o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), por indicação do líder do União, Pedro Lucas Fernandes (MA); o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), por indicação do líder do Avante, Neto Carletto (BA), e o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), por indicação do 2º secretário da Mesa Diretora, deputado Lula da Fonte.