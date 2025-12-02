Siqueira Filho afirma que regulamentação de big techs é prioridade e governo prepara texto

O ministro das Comunicações, Siqueira Filho, afirmou que a regulamentação das redes sociais segue como uma das prioridades do governo federal e que um grupo interministerial trabalha na elaboração do texto que será enviado ao Congresso.

"Defendemos a regulamentação das redes sociais, principalmente no que tange à desinformação", disse, em entrevista ao programa "Bom dia, Ministro", transmitido pelo governo federal. Segundo ele, o tema envolve diretamente outras pastas como a Secretaria de Comunicação Social e o Ministério da Justiça.