PF mira hackers por 'ataques coordenados' a deputados que apoiaram PL antiaborto

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 2, a Operação Intolerans, que investiga ataques cibernéticos contra deputados federais que declararam apoio ao PL antiaborto - proposta legislativa que visa equiparar o aborto realizado após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio.

Segundo a PF, sites de diversos parlamentares foram alvo de ataques coordenados do tipo "negação de serviço", conhecidos como DDos. A ação provocou instabilidade nas páginas, prejudicando a comunicação institucional e a atuação legislativa, diz a investigação.