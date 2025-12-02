Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder do PL pede para desconvidar Messias de almoço da oposição após reação negativa da bancada

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A bancada do Partido Liberal (PL) no Senado cancelou o convite para que Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), participasse do almoço da oposição nesta terça-feira, 2.

O advogado-geral da União escolhido por Lula para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso na Corte tem feito um périplo, de gabinete em gabinete, para conversar com os senadores, a quem cabe sabatiná-lo para aprová-lo ou não ao cargo.

O placar do Estadão contabiliza seis votos não ao ministro no STF, cinco sim à condução de Messias ao Supremo e quatro indecisos, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A iniciativa de chamar Messias veio da senadora Eudócia Caldas (PL-AL), segundo o relato de senadores do partido. O convite foi feito por meio do líder do Bloco Vanguarda (composto por 15 senadores do PL e um do Partido Novo), Wellington Fagundes (PL-MT), mas a ala mais bolsonarista da bancada não gostou da ideia.

"Eu pedi para que ela (Eudócia) cancelasse, porque não iria ninguém", afirmou o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), ao Estadão.

Portinho e outros senadores dizem que o almoço do bloco, feito semanalmente às terças-feiras, serve para debater o alinhamento da oposição do governo Lula na Casa. E que não seria de "bom tom" chamar um indicado do presidente para um evento do tipo.

Os senadores afirmam que a decisão de desconvidar Messias não significa fechar as portas ao AGU, e que cada senador pode, individualmente, marcar seu próprio encontro com ele. A bancada inteira recepcioná-lo, segundo essa visão, poderia "passar uma interpretação errada" de que há apoio em bloco ao indicado.

Entra no cálculo também a reação negativa do eleitorado bolsonarista ao fato de o partido, que já declarou que vai votar contra a aprovação de Messias, recepcionar e articular com um homem de confiança de Lula.

A cada semana, um dos senadores é responsável por organizar e custear o almoço. Eudócia é a escolhida pelo encontro desta semana, e aproveitou o momento para convidar Messias antes de consultar os demais, dizem os senadores. Agora o almoço vai ocorrer normalmente, mas sem Messias.

Em nota, a senadora afirmou que a visita de Messias será "remarcada após o envio da mensagem oficial ao Senado Federal referente à sua indicação ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República". "Essa nova oportunidade permitirá um diálogo respeitoso e institucional, reforçando a democracia e os princípios republicanos", diz o texto.

