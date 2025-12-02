Cassação de Carla Zambelli pode ser analisada na CCJ da Câmara nesta terça

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pode analisar nesta terça-feira, 2, o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A representação em desfavor da deputada está na pauta. O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), deve apresentar o parecer sobre o caso durante a sessão. Entretanto, um pedido de vista ainda pode adiar a votação.