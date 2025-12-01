Presidente do PT do Rio diz que megaoperação 'foi bem sucedida' e defende GCM com fuzil

Filho do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, Zeidan defendeu o armamento da guarda municipal da cidade governada pelo pai com fuzis: "Para que a gente possa ir nas favelas".

O presidente do diretório do PT no Rio de Janeiro, Diego Zeidan, afirmou nesta segunda-feira, 1, que a megaoperação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos, "foi bem sucedida" e que o partido "não pode cometer o erro de ser contra".

"A operação que teve aqui, que cometeu um grande assassinado de 120 jovens... O combate ao crime organizado é necessário. Não podemos ter a demagogia de achar que a polícia não tem que entrar com arma. Porque se tem bandido de fuzil, com barricada, impedindo a entrada do Estado, o Estado tem que combater. Não podemos cometer o erro de ser contra um tipo de operação como essa.

Em contraponto a políticos do PT, como o presidente do partido, Edinho Silva, e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que classificou a operação no Rio como "desastrosa", Zeidan diz que a operação foi "bem sucedida" e que a única crítica é que o "Estado saiu da favela".

"A crítica que eu faço a essa operação policial: não adianta fazer uma operação contra o crime organizado, que na minha opinião foi bem sucedida, mas, no dia seguinte, o Estado sair da favela", afirmou.

Para o presidente do diretório estadual, o armamento da guarda municipal é outro tema que deverá ser enfrentado pelo partido. Ele disse que a guarda em Maricá está sendo armada e que receberá treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e fuzis "para entrar nas favelas".