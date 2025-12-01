Kassab diz que Tarcísio 'exagerou um pouco' e não pode se apresentar como bolsonarista

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "exagerou um pouco" e errou ao se apresentar como um candidato bolsonarista.

"O melhor candidato é o Tarcísio, se ele for candidato, meu partido vai apoiá-lo. Mas ele tem errado. Daqui para trás, ele exagerou um pouco, ele não pode se apresentar como bolsonarista. Ele tem que ser um líder acima de tudo, e ele vai se apresentar", disse Kassab em evento da Arko Advice na tarde desta segunda-feira, 01.