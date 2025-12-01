Hugo Motta é homenageado pela Rota em SP, ao lado de Tarcísio, Castro e Derrite

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou no fim da manhã desta segunda-feira, 1, à celebração do 134º aniversário do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar (Rota) na cidade de São Paulo. Seu nome está na lista de lideranças que devem ser homenageadas no evento.

Também estão presentes na cerimônia o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PP); o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL); e o vice-prefeito da capital, coronel Mello Araújo (PL). Trata-se do último evento de Derrite enquanto líder da pasta. Ele deve retornar à Câmara dos Deputados nos próximos dias e será substituído pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves, que fez carreira na Polícia Civil e é o atual número 2 da pasta.