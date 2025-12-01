André Mendonça diz que País não tem política de geração de riquezas, mas de distribuição

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou que há um "descompasso" no Brasil por observar uma falta de existência de políticas de geração de riquezas, ao mesmo tempo em que vigora uma "política sólida" de distribuição de riquezas. As declarações ocorreram durante o evento Arko Talks 2025, realizado pelas consultorias Arko Advice e Galapagos Capital, nesta segunda-feira, 1º.

Durante o evento, o ministro disse que queria fazer uma "reflexão" sobre o Estado Democrático de Direito. Na ocasião, defendeu o papel das atividades reguladoras no sentido de incentivar e planejar o desenvolvimento econômico do País, além de fiscalizar os setores produtivos. "Não temos hoje um planejamento efetivo de dois, cinco, dez anos, do que queremos em termos de política econômica, de desenvolvimento e de geração de bem-estar para o nosso País", disse o magistrado.