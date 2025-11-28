'Se for o Macaco Tião contra Lula eu prefiro o Macaco Tião', diz Eduardo sobre apoiar Tarcísio

Em uma publicação no X, Eduardo afirmou que "sempre disse que onde o PT estiver", ele estará "do outro lado": "Se for o Macaco Tião contra Lula eu prefiro o Macaco Tião", escreveu.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) admitiu nesta sexta-feira, 28, que não descarta a possibilidade de apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como candidato à Presidência da República em 2026.

Em entrevista ao UOL, apesar de falar sobre a possibilidade de voto em Tarcísio, Eduardo disse que o governador de São Paulo "não é de direita", e que ele tenta "navegar por mares calmos": "Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança", afirmou.

"Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio é um tecnocrata de centro que, no cenário político, ele acha que ainda há margem para o diálogo com o [ministro do STF Alexandre de] Moraes", disse.

Depois da entrevista, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais para comentar sobre o assunto. Na postagem, ele sugeriu o oportunismo do governador e disse que "Tarcísio é o candidato que o sistema quer".

"Tarcísio é o candidato que o sistema quer e eu sempre serei claro e verdadeiro com meus eleitores e apoiadores. Uma pessoa de princípios, ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito apenas para beneficiá-lo numa eleição, deveria ser a primeira a recusar a candidatura - a qualquer cargo. O apego ao cargo detona com o político. Eu não compactuo com quem prende idosos e pessoas inocentes", disse.