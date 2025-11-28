Morre funcionário ferido em explosão no ministério da Igualdade Racial

Um funcionário que se feriu com gravidade em uma explosão na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial, em Brasília, morreu nesta sexta-feira, 28, após três dias internado. A morte do trabalhador terceirizado Raimundo Nonato do Nascimento Chaves foi confirmada em nota pelo ministério. Segundo o comunicado, ele trabalhava na manutenção da subestação de energia, ao lado do Bloco C, quando o equipamento explodiu. Chaves sofreu queimaduras em diversas partes do corpo e foi socorrido em estado grave. Outras seis pessoas ficaram feridas.

"Nosso profundo sentimento de solidariedade a amigos e familiares de Raimundo neste momento de dor", lamentou o ministério. Chaves era técnico da Companhia Energética de Brasília (CEB). No dia da explosão, a CEB afirmou que ele usava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados. A companhia informou também que estava acompanhando a situação dele "de perto".