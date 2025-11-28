Cármen Lúcia cita Emicida e Carolina de Jesus em julgamento no STF sobre direitos do povo negro

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou nesta quinta-feira, 27, seu voto na ação que discute a possível omissão do Estado na garantia de direitos da população negra. Em um voto marcado por referências culturais, ela citou versos do rapper Emicida e da escritora Carolina Maria de Jesus para ilustrar desigualdades históricas e reforçar que o País vive um racismo estrutural ainda não superado. Cármen Lúcia abriu sua manifestação lembrando o verso da música Ismália, de Emicida. "A felicidade do branco é plena; a felicidade do preto é quase", citou a ministra.

O julgamento já soma oito votos reconhecendo a existência de violação sistêmica de direitos contra a população negra e deve ser retomado em data futura. "Eu não espero viver num país em que a Constituição para o branco seja plena e para o negro seja quase. Eu quero uma constituição que seja plena igualmente para todas as pessoas", disse a magistrada. A ministra também usou outro trecho da música em que o rapper diz que "80 tiros me lembram que há a pele alva e a pele alvo", para afirmar que episódios de violência expõem uma "tragédia brasileira". A ministra defendeu que há no Brasil um estado de coisas inconstitucional, sustentando que as políticas públicas adotadas até hoje não foram suficientes. "A insuficiência de todas as medidas e providências tomadas até aqui não revela superação do racismo histórico, de um racismo estrutural, sem resposta adequada", disse.