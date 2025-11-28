Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após PGR apoiar prisão domiciliar de Augusto Heleno

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) listou, nesta sexta-feira, 28, as doenças do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestar-se a favor da prisão domiciliar do general Augusto Heleno. O general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), também é condenado por participação na trama golpista no "núcleo 1" do processo. Segundo a PGR, o pedido tem "caráter humanitário". O general foi sentenciado a 21 anos de prisão.

"Comorbidades que Jair Bolsonaro possui, conforme documento e comprovação médica enviados ao STF", escreveu o parlamentar. Carlos destacou que o pai é portador de condições como "refluxo gastroesofágico com esofagite; hipertensão essencial primária (pressão alta); doença aterosclerótica do coração (problemas cardíacos)". O vereador afirmou ainda que a lista de comorbidades foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que o pai sofre com "soluços incoercíveis, acompanhados de refluxos constantes que geram vômitos", o que o obriga a "usar medicações de ação no sistema nervoso central para lidar com esse quadro". Em sintonia com o irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também comentou os episódios recorrentes de soluços do ex-presidente.