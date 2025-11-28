Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após PGR apoiar prisão domiciliar de Augusto Heleno

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) listou, nesta sexta-feira, 28, as doenças do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestar-se a favor da prisão domiciliar do general Augusto Heleno. O general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), também é condenado por participação na trama golpista no "núcleo 1" do processo.

Segundo a PGR, o pedido tem "caráter humanitário". O general foi sentenciado a 21 anos de prisão.

"Comorbidades que Jair Bolsonaro possui, conforme documento e comprovação médica enviados ao STF", escreveu o parlamentar.

Carlos destacou que o pai é portador de condições como "refluxo gastroesofágico com esofagite; hipertensão essencial primária (pressão alta); doença aterosclerótica do coração (problemas cardíacos)".

O vereador afirmou ainda que a lista de comorbidades foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e reforçou que o pai sofre com "soluços incoercíveis, acompanhados de refluxos constantes que geram vômitos", o que o obriga a "usar medicações de ação no sistema nervoso central para lidar com esse quadro".

Em sintonia com o irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também comentou os episódios recorrentes de soluços do ex-presidente.

"Como já noticiado, Bolsonaro teve mais uma crise aguda de soluços e precisou aumentar a dose dos remédios para tentar amenizar o sofrimento", declarou. "Fica a impressão de que há algum nível de prazer em destruí-lo mental e fisicamente. Parem de brincar com a vida dele!", continuou.

Nesta quinta-feira, 27, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses pela trama golpista, teve uma crise de soluços e precisou passar por atendimento médico.

Diante do episódio, Flávio ironizou a possibilidade de realizar vigília em frente à instituição prisional: "Já que vigília virou crime, peço as orações de todos por aqui mesmo. Deus no comando sempre!".

