STF mantém prisão de Garnier após audiência de custódia

Garnier e os demais réus do "núcleo crucial"" do plano de golpe passam por audiências de custódia nesta tarde. As sessões ocorrem por videoconferência e são conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira, 26, a prisão do almirante Almir Garnier, ex-comandante de Marinha, para cumprir a condenação no processo da trama golpista.

A audiência de custódia é um procedimento padrão e obrigatório. Ela serve para o juiz avaliar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão. São analisados aspectos como o tratamento dispensado ao preso.

Também passarão pela audiência o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Bolsonaro está em uma sala privativa na sede da Polícia Federal, em Brasília. Por serem militares, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Braga Netto foram presos em instalações das Forças Armadas. E Anderson Torres foi encaminhado ao presídio da Papuda, no Distrito Federal.

Relator do processo, Moraes determinou a execução das penas nesta terça-feira, 25. Horas depois, a Primeira Turma do STF confirmou as prisões em uma sessão extraordinária no plenário virtual. Com isso, as condenações começaram a ser cumpridas no regime fechado.