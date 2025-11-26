Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STF mantém prisão de Garnier após audiência de custódia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira, 26, a prisão do almirante Almir Garnier, ex-comandante de Marinha, para cumprir a condenação no processo da trama golpista.

Garnier e os demais réus do "núcleo crucial"" do plano de golpe passam por audiências de custódia nesta tarde. As sessões ocorrem por videoconferência e são conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes.

A audiência de custódia é um procedimento padrão e obrigatório. Ela serve para o juiz avaliar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão. São analisados aspectos como o tratamento dispensado ao preso.

Também passarão pela audiência o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Bolsonaro está em uma sala privativa na sede da Polícia Federal, em Brasília. Por serem militares, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Braga Netto foram presos em instalações das Forças Armadas. E Anderson Torres foi encaminhado ao presídio da Papuda, no Distrito Federal.

Relator do processo, Moraes determinou a execução das penas nesta terça-feira, 25. Horas depois, a Primeira Turma do STF confirmou as prisões em uma sessão extraordinária no plenário virtual. Com isso, as condenações começaram a ser cumpridas no regime fechado.

