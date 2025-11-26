Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relator de investigação sobre briga de Renato Freitas já se envolveu em confusão com o deputado

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) escolheu nesta terça-feira, 25, o deputado Márcio Pacheco (PP), vice-presidente da comissão, como relator do processo que vai investigar a suposta quebra de decoro parlamentar do deputado Renato Freitas (PT), filmado brigando na rua com outro homem, em Curitiba, na semana passada. O deputado quebrou o nariz.

Pacheco já se envolveu em uma confusão com o deputado petista em fevereiro deste ano, em uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. O episódio, que teve troca de ofensas e um empurrão de Renato em um assessor de Pacheco, também está sendo investigado pelo Conselho de Ética. Na representação, há o pedido para a perda de mandato.

De acordo com a Alep, no dia 11 de novembro, a comissão abriu prazo de 10 dias úteis para Freitas apresentar defesa. O prazo termina na quinta-feira, 27. No dia da confusão, o deputado petista se incomodou com a atitude do assessor, que, segundo ele, estava debochando da sua fala. Pacheco chegou a pedir para Freitas "abaixar a bola" e foi chamado de "coronelzinho de meia pataca" pelo petista.

A investigação do episódio de fevereiro ainda segue os ritos da legislação anterior da Casa. Em setembro, a Assembleia promulgou o novo Código de Ética, com redação mais específica para análise dos casos. Por isso, o presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD), acredita que o processo sobre a briga na rua avance com maior celeridade.

Escolha do relator

O Conselho de Ética é formado por sete deputados, entre eles o próprio Renato Freitas, que foi substituído neste caso por Dr. Antenor (PT). O presidente do conselho, Delegado Jacovós (PL), que tem a prerrogativa de escolha dos relatores, explicou no encontro que todos os deputados do conselho estão relatando processos contra Freitas.

"Chegamos à conclusão que Pacheco, por ser policial federal, tem experiência de investigação. Nesse momento, ele seria o mais apto para exercer essa relatoria. Eu acredito que ele vai usar critérios técnicos", disse Jacovós.

Nesta terça, durante a reunião da Comissão de Ética, as nove representações recebidas pela Alep sobre o caso foram aglutinadas em uma única denúncia. Todas as representações sustentam que o petista infringiu o artigo 5º do Código de Ética, que considera como ato incompatível ao decoro "praticar ofensas físicas ou vias de fato a qualquer pessoa, no edifício da Assembleia Legislativa e suas extensões ou fora dela, desde que no exercício do mandato".

"O Conselho de Ética tem um espectro técnico que precisa ser seguido. (O processo) tem que andar sobre o regimento, o estatuto e o Conselho de Ética. Vamos levar em consideração tudo aquilo que o regimento prevê, nada mais e nada menos", afirmou Pacheco, o relator.

Próximos passos

A publicação da ata da reunião da comissão desta terça está prevista para ocorrer até a sexta-feira, 28. A partir daí, começa a contar o prazo de 10 dias úteis para Freitas apresentar defesa e arrolar até cinco testemunhas. Em seguida, o relator definirá as diligências que julgar necessárias - como depoimentos, oitiva de testemunhas, juntada de documentos e perícias.

O parecer do relator, que pode decidir pelo arquivamento ou procedência, será apreciado pelo Conselho de Ética, quando poderá receber pedidos de vistas ou votos divergentes. O colegiado terá até 60 dias úteis para concluir os trabalhos, mas o prazo poderá ser prorrogado por mais 30 dias úteis.

Caso o parecer final aprovado pelo conselho recomende a aplicação de penalidade - como suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão temporária do exercício do mandato ou perda do mandato - o colegiado elaborará um projeto de resolução a ser submetido ao Plenário. A suspensão de prerrogativas exige maioria simples, enquanto a suspensão temporária do exercício do mandato e a perda do mandato dependem de maioria absoluta.

Briga na rua

No dia da briga, as imagens que circularam nas redes sociais mostravam o deputado discutindo com um homem, que é manobrista, em uma calçada da Rua Vicente Machado. Freitas está acompanhado de outro rapaz, que chega a se envolver rapidamente na briga.

"Deixa eu, deixa eu", diz o deputado ao rapaz que o acompanha. "Então vamos, bonitão. Vamos, bonitão", diz ele, ao se dirigir ao homem com quem brigava. Na sequência, Renato acerta dois chutes no homem e depois leva um soco no rosto.

O homem deixou o deputado sangrando. "Vem, 'piazão'. Tá sangrando já? Tá sangrando já?", debocha. Freitas responde: "Então começou. Se eu tô sangrando começou", afirma o deputado. Renato também é chamado de "vereador do PSOL" e questionado pelo homem: "Não é você o famosinho?".

Em outro vídeo, os dois aparecem trocando agressões em cima de uma faixa de pedestres. A briga termina do outro lado da rua, depois que o deputado dá um golpe "mata-leão" no homem e eles são separados por pessoas que passavam pelo local.

Na sexta-feira, 21, outros vídeos também passaram a ser compartilhados. São trechos editados pela defesa do homem que se envolveu na confusão com o deputado. As novas imagens parecem ser de um momento anterior aos primeiros vídeos divulgados.

Essas imagens mostram o deputado, que estava acompanhado, tentando atravessar a rua. Um carro passa perto deles. Segundo o deputado, o veículo tentou atropelá-lo. Pela versão dele, o manobrista no carro abriu a janela e o chamou de "noia, lixo e outros palavrões mais chulos, mas cotidianos, triviais, infelizmente". Após isso, o deputado e um amigo vão para cima do homem.

Renato Freitas alegou também ter sido vítima de injúria racial. Em entrevista coletiva, ele afirmou ainda que acredita que o episódio tenha sido planejado para prejudicá-lo e que pode ter motivações políticas.

A defesa do manobrista, comandada pelo advogado Jeffrey Chiquini, afirma que o deputado foi o primeiro a agredir na confusão. "Ele (Renato) disse hoje que não tocou no Wesley, só que temos uma imagem do lado de dentro (do estacionamento). Ambos (Renato e amigo) batem. Renato desfere vários socos e chutes. A narrativa criada pelo Renato Freitas não se sustenta. Ele é agressor, é violento e ele iniciou as agressões", diz o advogado.

