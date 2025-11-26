Huck queria ser presidente para 'elevar sarrafo ético'; Angélica fala sobre ser primeira-dama

Em entrevista concedida ao Hugo Gloss, o casal voltou a falar da vontade política de Huck, e Angélica teceu comentários sobre o papel de uma primeira-dama / Crédito: Daniel Delmiro/Reprodução

O apresentador Luciano Huck disse que cogitou ser candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2018 e 2022 porque gostaria de "qualificar a política" e elevar o "sarrafo ético" do País. Ele não comentou se ainda pretende participar da disputa no futuro. "Acredito que, se quisermos uma transformação exponencial, o Brasil precisa qualificar a política e elevar o sarrafo ético. É um trabalho de arquitetura, engenharia e execução", disse Huck em entrevista à Revista Cidade Jardim. Ele e a mulher, Angélica, são capa da 70ª edição da publicação.

Huck também foi questionado sobre qual era seu maior desejo quando pensou em disputar o cargo e afirmou que a "presidência da República não é um sonho, é uma construção". "O Brasil é um País rico por natureza e pobre por escolha", disse. "Não tenho vaidade de protagonista, mas gostaria que a minha geração, lá no futuro, tivesse contribuído para um País menos desigual e que gere oportunidades para todos." "Depois de quase três décadas rodando esse país de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto", disse. "Já faço política participando ativamente do debate público, buscando ideias, soluções, e não apenas apontando problemas."