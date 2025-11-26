Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Derrite deixará definitivamente governo Tarcísio no dia 1º de dezembro, aniversário da Rota

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP-SP), deixará definitivamente o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na próxima segunda-feira, 1º, para retomar o mandato como deputado federal na Câmara dos Deputados.

Derrite pediu a Tarcísio para deixar o cargo no dia 1º de dezembro por ser o aniversário do batalhão das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e também a data em que ele foi anunciado como secretário em 2022. A informação foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão.

O secretário explicou ao governador que quer voltar para a Câmara para tocar a discussão de projetos relacionados à segurança pública que devem entrar na pauta da Casa. Segundo aliados, Tarcísio apoiou a iniciativa.

No ano passado, Derrite já havia deixado temporariamente o cargo de secretário para relatar o projeto que acabou com as "saidinhas" dos presídios. No início do mês, ele repetiu o movimento, para ser relator do projeto de lei antifacção aprovado pela Câmara na semana passada.

Pré-candidato ao Senado, Derrite teria que deixar o cargo até abril de 2026 para disputar a eleição. Desde meados de junho, contudo, aliados do secretário aventavam a possibilidade dele antecipar a saída para dezembro justamente para protagonizar discussões de propostas que endurecem a legislação penal. No entanto, não havia uma data definida para a saída.

Tarcísio ainda não definiu o substituto de Derrite. Estão cotados o número 2 da pasta da Segurança Pública, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, e o secretário de Administração Penitenciária, Marcello Streifinger.

