Derrite deixará definitivamente governo Tarcísio no dia 1º de dezembro, aniversário da Rota

Derrite pediu a Tarcísio para deixar o cargo no dia 1º de dezembro por ser o aniversário do batalhão das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e também a data em que ele foi anunciado como secretário em 2022. A informação foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão .

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP-SP), deixará definitivamente o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na próxima segunda-feira, 1º, para retomar o mandato como deputado federal na Câmara dos Deputados.

O secretário explicou ao governador que quer voltar para a Câmara para tocar a discussão de projetos relacionados à segurança pública que devem entrar na pauta da Casa. Segundo aliados, Tarcísio apoiou a iniciativa.

No ano passado, Derrite já havia deixado temporariamente o cargo de secretário para relatar o projeto que acabou com as "saidinhas" dos presídios. No início do mês, ele repetiu o movimento, para ser relator do projeto de lei antifacção aprovado pela Câmara na semana passada.

Pré-candidato ao Senado, Derrite teria que deixar o cargo até abril de 2026 para disputar a eleição. Desde meados de junho, contudo, aliados do secretário aventavam a possibilidade dele antecipar a saída para dezembro justamente para protagonizar discussões de propostas que endurecem a legislação penal. No entanto, não havia uma data definida para a saída.

Tarcísio ainda não definiu o substituto de Derrite. Estão cotados o número 2 da pasta da Segurança Pública, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, e o secretário de Administração Penitenciária, Marcello Streifinger.