Votação no STF para referendar decisão de Moraes será ainda hoje

Inicialmente, a sessão havia sido marcada para as 18h, mas o STF adiou para as 19h. As defesas poderão enviar sustentações orais até às 18h59.

A votação vai começar com o voto de Moraes, que é relator do caso. Em seguida, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia vão votar.

A maioria de votos pela manutenção da decisão será formada com três votos favoráveis às execuções das condenações.

Somente os quatro ministros vão votar. No mês passado, o ministro Luiz Fux deixou o colegiado apos votar pela absolvição de Bolsonaro e foi para a Segunda Turma da Corte.