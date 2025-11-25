Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STF terá sessão extraordinária nesta terça para analisar prisões de réus da trama golpista

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, no plenário virtual, se confirma as prisões dos réus do núcleo crucial da trama golpista para cumprir as condenações.

Ao determinar a execução das penas, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pediu uma sessão extraordinária para submeter a decisão individual ao crivo dos colegas.

A sessão será aberta nesta terça-feira, 25, a partir das 18 horas, e terá duração de 24 horas. A tendência é que os ministros confirmem, por unanimidade, as decisões do relator.

Participarão do julgamento os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, que agendou a sessão.

Nesta terça, Moraes determinou a execução das penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado Alexandre Ramagem, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

Bolsonaro, que já estava preso preventivamente, continuará na sede da Polícia Federal em Brasília. Os demais também foram presos. O único que ainda não foi detido é o deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. O STF deve pedir a extradição do deputado para que ele cumpra a pena no Brasil.

