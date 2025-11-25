Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prisão de Bolsonaro expõe limite político do bolsonarismo

Detenção do ex-presidente encerra tentativa de ruptura democrática, envidencia enfraquecimento de sua base de apoio e reforça resiliência das instituições democráticas brasileiras
Jair Bolsonaro foi preso. E, ao contrário do que previam forças políticas aliadas do ex-presidente, não houve clamor popular de massa nas ruas, as tarifas e sanções impostas pelos Estados Unidos como forma de pressão ao Judiciário brasileiro não deram resultado e o ambiente político em Brasília não efervesceu.

O contraste entre o futuro do subjuntivo, que projeta o campo da hipótese, e a realidade demonstra não só a resiliência das instituições do país, mas também uma nova fase do bolsonarismo, cada dia mais isolado, e que encontrou limites na forma de atuação política após perder respaldo popular, segundo especialistas.

Para o cientista político e professor da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), Eduardo Grin, a falta de mobilização popular de grupos-chave do bolsonarismo, como evangélicos, parte do agronegócio e a chamada bancada da bala, por exemplo, somada aos interesses partidário do "Centrão", mostra que o bolsonarismo se isolou ao priorizar a defesa de Bolsonaro em detrimento de um projeto eleitoral.

"Essa ideia de uma pauta única em favor de anistia [a Jair Bolsonaro] vai acabando e tensiona a relação com outras forças políticas da direita tradicional ou com partidos de centro, que, na medida em que as eleições se aproximam, começam a perceber que essa é uma pauta tóxica, sobretudo no momento em que, a cada dia que passa, o bolsonarismo se mostra mais radicalizado, mais incapaz de fazer avanços para o centro e se transformando cada vez mais num agrupamento político isolado, com erros estratégicos muito fortes", diz.

Futuro político pode ser mais radical

Forças políticas da direita tradicional e do centro buscam um candidato alternativo à família Bolsonaro. Diversos governadores têm se cacifado para representar uma direita que apoia Bolsonaro, mas menos vinculada a ele.

Enquanto isso, sobra ao bolsonarismo um discurso cada vez mais radical, como forma de se aproximar de ícones internacionais da ultradireita, como Javier Milei, na Argentina, Viktor Orbán, na Hungria, e mesmo Donald Trump, nos Estados Unidos.

"Acho que em termos de identidade nós talvez venhamos a ter uma extrema direita muito mais antissistema, radicalizada, apostando que é possível ter, como de fato existe no Brasil, um contingente nada desprezível de eleitores que são antissistema, anti-instituições políticas, anti-STF, são antidemocráticas", afirma Eduardo Grin.

Para o cientista político, esse cenário pode se traduzir na tentativa de o bolsonarismo lançar um representante da família Bolsonaro à disputa pelo Planalto, à despeito dos apelos de alguns membros do Centrão. O nome mais provável seria o do senador Flávio Bolsonaro, que se tornou figura central desde que seu irmão, Eduardo Bolsonaro, passou a viver nos EUA.

"O vídeo dele convocando ontem a vigília, para mim, já é uma manifestação de campanha com muito apelo religioso. O bolsonarismo sempre teve essa coisa de pátria, família e Deus", diz. "[Para o bolsonarismo], o negócio é se apegar à ideia da justiça divina, a palavra de ordem religiosa, para seguir mobilizando parte desse eleitorado", completa Grin sobre o encontro de apoiadores de Bolsonaro convocado pelo senador após a prisão do pai.

O possível lançamento de um candidato oriundo da direita mais radical mostra que mesmo a prisão e o isolamento cada vez maior não minam a força política do bolsonarismo por completo e mantém um clima político polarizado.

"Nós vamos ter uma eleição polarizada no ano que vem, porque o poder gravitacional que a extrema direita tem é muito grande, embora quantitativamente não superem 15% ou 20% do eleitorado, o que é muito, eles têm muita capacidade de fazer barulho, de produzir fatos, de ter rede social, então teremos uma eleição muito polarizada ano que vem novamente", diz Grin.

>> Siga o canal de Política Ceará - O POVO no WhatsApp

Prisão marca resiliência de instituições democráticas

Enquanto a política vive um processo de redefinição de forças, o campo institucional demonstra um amadurecimento inédito. O processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou Jair Bolsonaro por liderar uma organização criminosa com o objetivo de aplicar um golpe de Estado e permanecer no poder demonstra a maturidade institucional e democrática brasileira, de acordo com Luis Henrique Braga Madalena, doutor em Direito pela UERJ.

Segundo Madalena, a democracia brasileira passou por muitos momentos turbulentos e resistiu a provações que, conjugadas em curto espaço de tempo, como ocorrido no Brasil, comprometeria de forma decisiva a maioria das democracias.

"Não se trata apenas da prisão de um ex-presidente, mas uma prisão derivada de uma tentativa de golpe de Estado, que vem na sequência da prisão de um outro ex-presidente, não por tentativa de golpe, que atualmente voltou a ser presidente da República. Além disso, não podemos esquecer que o Brasil passou por dois processos de impeachment, também absolutamente traumáticos", diz.

Para o jurista, esse processo mostra que a democracia brasileira evoluiu e faz com que o país seja exemplo no combate a arroubos autoritários pelo mundo.

"O grande desafio das democracias contemporâneas é tratar o dissenso como necessário, na medida da fundamentalidade das diferenças para o florescimento e manutenção de um regime saudável. Não há preto e branco, certo e errado. Há inúmeros tons de inúmeras cores, todos eles absolutamente interdependentes e necessários para que haja um Estado Democrático de Direito", conclui.

