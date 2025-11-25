Preso, Bolsonaro já comparou cadeia a 'coração de mãe'

Preso, Bolsonaro já defendeu superlotação em presídios e comparou cadeia a "coração de mãe"Ex-presidente está preso preventivamente desde o último sábado, 22, em sala especial na PF; cômodo tem ar-condicionado, televisão, frigobar, guarda-roupa, cama e banheiro
Preso preventivamente desde o último sábado, 22, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro (PL) já fez afirmações polêmicas sobre o sistema penitenciário brasileiro. O ex-presidente permanece detido em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.
Bolsonaro foi detido após solicitação da PF e determinação de Moraes. Entre as justificativas, o ministro mencionou vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, a ser realizada por apoiadores no condomínio onde Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar. Além disso, Bolsonaro admitiu ter tentado violar a tornozeleira eletrônica.
Leia mais
-
Bolsonaro deu 3 versões sobre violação em tornozeleira em 24 horas
-
Elmano, Camilo e Guimarães são uníssonos sobre prisão de Bolsonaro: "Decisão judicial se cumpre"
-
STF vota por manter Bolsonaro preso após 'tentativa de fuga'
-
Sertralina e pregabalina: para que servem os medicamentos tomados por Bolsonaro
A sala na Superintendência da PF mede 12 m², tem ar-condicionado, televisão, frigobar, guarda-roupa, armário, mesa e uma cama de solteiro, além de uma janela e um banheiro privativo. A realidade é bem distinta da maioria das pessoas que passam pelo sistema prisional no Brasil. Bolsonaro já defendeu superlotação em presídios e comparou penitenciária a “coração de mãe”.
Declarações
Em 2018, em entrevista à rádio Jovem Pan, quando ainda era candidato à Presidência da República pelo PSL, Bolsonaro disse que iria “entupir a cadeia de bandidos” caso fosse eleito. “Está ruim? É só não fazer besteira”, declarou na ocasião. Bolsonaro também afirmou, em coletiva de imprensa, que a cadeia é lugar do presidiário “pagar o seus pecados”.
“Gente com pena de presidiário. Lá é o lugar dele pagar o seus pecados. O objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Cadeia é igual coração de mãe para mim, sempre cabe mais”.
Questionado na ocasião sobre Adélio Bispo, autor da facada, Bolsonaro afirmou: “Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer besteira que não vai para lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena de encarcerado. Quem está lá fez por merecer”.
Ainda no ano eleitoral, em sabatina realizada pelo jornal Correio Braziliense, Bolsonaro considerou necessário acabar com a audiência de custódia: “Eu acho que a chance de alguém que pratica um furto ficar detido é zero junto com a audiência de custódia. Tem de acabar com isso. E não vem com essa historinha ‘os presídios são cheios e não recuperam ninguém’. É problema de quem cometeu o crime”.
Em julho de 2020, já presidente, Bolsonaro decidiu vetar trechos da lei nacional que tornavam obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em presídios e estabelecimentos socioeducativos. Posteriormente, o veto foi derrubado pelo STF.
Durante o mandato, Bolsonaro também direcionou críticas ao Judiciário e afirmou que nunca seria preso. Em discurso na avenida Paulista em 2021, durante comemoração do 7 de Setembro, atacou a credibilidade das urnas eletrônicas e disse: “Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso”.
Bolsonaro não conseguiu se reeleger em 2022 e foi derrotado no segundo turno pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a disputa com 50,9% dos votos.
Em 2025, o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições; antes disso já tinha se tornado inelegível até 2030, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O que diz a defesa de Bolsonaro
Nesse domingo, 23, em audiência de custódia, Bolsonaro afirmou que tentou violar a tornozeleira eletrônica utilizando ferro de solda e que a ação foi motivada por “paranoia” causada pelo uso de medicamentos. Além disso, disse que ele estava com “alucinação” de que tinha uma escuta na tornozeleira e, por isso, tentou abrir o equipamento.
A defesa apontou que Bolsonaro não tentou fugir e nem retirou o equipamento, considerando que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica teria sido resultado de uma “confusão mental” causada pelo uso dos remédios, a idade avançada e estresse. Os advogados também solicitaram que Moraes reconsidere a solicitação de prisão domiciliar humanitária feita última sexta-feira.
O que acontece após a prisão de Bolsonaro
Em sessão extraordinária realizado na segunda-feira, 24, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Com voto final da ministra Cármen Lúcia, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para confirmar a prisão preventiva do ex-presidente.
Agora, Bolsonaro deverá permanecer preso até o trânsito em julgado da ação da tentativa de golpe pela qual foi condenado. No início deste mês, os recursos do ex-presidente foram rejeitados por unanimidade pelo STF, que decidiu manter a condenação no processo da trama golpista. Nesta segunda, será encerrado o prazo para a defesa apresentar novos embargos de declaração.
Haveria, ainda, a possibilidade dos advogados tentarem entrar com embargos infringentes, utilizados para contestar decisões que não foram unânimes e levaria o caso ao plenário do STF. Porém, na Corte, embargos desse tipo só são cabíveis com dois votos divergentes em uma ação, o que não foi o caso no julgamento do núcleo crucial, com placar de 4 a 1 pela condenação.
A pena só começará a ser cumprida após o processo transitar em julgado, ou seja, com a decisão final e sem a possibilidade de recursos.
Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto por descumprimento de medidas cautelares. Durante esse período, teve crises de soluço e refluxo, com episódios de vômito, e também foi diagnosticado com duas lesões compatíveis com câncer de pele.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente