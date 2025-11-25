Preso, Bolsonaro já comparou cadeia a 'coração de mãe'

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preso preventivamente desde o último sábado, 22, após tentar violar tornozeleira eletrônica / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Preso preventivamente desde o último sábado, 22, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro (PL) já fez afirmações polêmicas sobre o sistema penitenciário brasileiro. O ex-presidente permanece detido em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. Bolsonaro foi detido após solicitação da PF e determinação de Moraes. Entre as justificativas, o ministro mencionou vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, a ser realizada por apoiadores no condomínio onde Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar. Além disso, Bolsonaro admitiu ter tentado violar a tornozeleira eletrônica.

Questionado na ocasião sobre Adélio Bispo, autor da facada, Bolsonaro afirmou: “Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer besteira que não vai para lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena de encarcerado. Quem está lá fez por merecer”. Ainda no ano eleitoral, em sabatina realizada pelo jornal Correio Braziliense, Bolsonaro considerou necessário acabar com a audiência de custódia: “Eu acho que a chance de alguém que pratica um furto ficar detido é zero junto com a audiência de custódia. Tem de acabar com isso. E não vem com essa historinha ‘os presídios são cheios e não recuperam ninguém’. É problema de quem cometeu o crime”. Em julho de 2020, já presidente, Bolsonaro decidiu vetar trechos da lei nacional que tornavam obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em presídios e estabelecimentos socioeducativos. Posteriormente, o veto foi derrubado pelo STF.

O que diz a defesa de Bolsonaro Nesse domingo, 23, em audiência de custódia, Bolsonaro afirmou que tentou violar a tornozeleira eletrônica utilizando ferro de solda e que a ação foi motivada por “paranoia” causada pelo uso de medicamentos. Além disso, disse que ele estava com “alucinação” de que tinha uma escuta na tornozeleira e, por isso, tentou abrir o equipamento. A defesa apontou que Bolsonaro não tentou fugir e nem retirou o equipamento, considerando que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica teria sido resultado de uma “confusão mental” causada pelo uso dos remédios, a idade avançada e estresse. Os advogados também solicitaram que Moraes reconsidere a solicitação de prisão domiciliar humanitária feita última sexta-feira. O que acontece após a prisão de Bolsonaro Em sessão extraordinária realizado na segunda-feira, 24, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Com voto final da ministra Cármen Lúcia, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para confirmar a prisão preventiva do ex-presidente.