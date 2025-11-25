Moraes comunica Câmara sobre perda do mandato de Ramagem

Mais cedo, Moraes determinou a execução das penas de Ramagem e de outros condenados pela trama golpista.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o deputado foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão na ação penal da trama golpista.

Em função da condenação, o STF determinou que Mesa Diretora da Câmara deverá declarar a perda do mandato de Ramagem.

A perda do mandato foi decidida no dia 11 de setembro, quando a Primeira Turma da Corte condenou os réus, e deverá ser cumprida agora.