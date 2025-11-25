Mala é abandonada no Ministério da Ciência; polícia isola local

Mala é abandonada em portaria do Ministério da Ciência; polícia é acionada e isola o localA área foi isolada e o volume suspeito passou por avaliação pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).
A segurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, acionou a Polícia Militar após uma mala ser deixada na portaria do prédio.
Caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 25. Segundo a PM, a área foi isolada e o volume suspeito passou por avaliação pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).
Mais cedo, outro incidente foi registrado na Esplanada. Um incêndio no prédio do Ministério da Igualdade Racial deixou um homem ferido. Diversas pessoas foram socorridas após inalarem fumaça. Segundo apurou o Estadão, as chamas foram provocadas após uma explosão em subestação de energia da Neoenergia.