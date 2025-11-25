Mala é abandonada no Ministério da Ciência; polícia isola local

A área foi isolada e o volume suspeito passou por avaliação pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A segurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, acionou a Polícia Militar após uma mala ser deixada na portaria do prédio.

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 25. Segundo a PM, a área foi isolada e o volume suspeito passou por avaliação pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE).