Incêndio no Ministério da Igualdade Racial deixa feridos

A causa do incêndio teria sido a explosão na subestação de energia dentro do ministério

Um incêndio no Ministério da Igualdade Racial, na manhã desta terça-feira, 25, fez com que ao menos três pessoas fossem levadas para unidades de saúde, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Um homem teve 60% do corpo queimado. Outras duas pessoas também foram levadas para unidades de saúde após inalarem fumaça. Outras 27 pessoas são atendidas no local.