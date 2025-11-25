Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio no Ministério da Igualdade Racial deixa feridos

A causa do incêndio teria sido a explosão na subestação de energia dentro do ministério
Um incêndio no Ministério da Igualdade Racial, na manhã desta terça-feira, 25, fez com que ao menos três pessoas fossem levadas para unidades de saúde, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Um homem teve 60% do corpo queimado. Outras duas pessoas também foram levadas para unidades de saúde após inalarem fumaça. Outras 27 pessoas são atendidas no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio foi evacuado. A causa do incêndio teria sido a explosão na subestação de energia dentro do ministério.

Os bombeiros isolaram o local e ainda trabalham no suporte às vítimas e na contenção dos focos de incêndio.

