Eusébio aprova lei que autoriza doar até 2 mil tablets a alunos

Eusébio aprova lei para doar até 2 mil tablets a alunos com melhor desempenho em 2025 / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

A Prefeitura de Eusébio sancionou uma lei que permite a doação de até 2 mil tablets para estudantes da rede municipal. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira, 24, prevê que equipamentos — já adquiridos ou em processo de compra — sejam entregues a alunos do 2º, do 5º e do 9º ano com melhor desempenho em avaliações de 2025.

Segundo o texto, os dispositivos serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação, responsável também por definir os critérios de seleção e formalizar a doação por meio de ato próprio. A gestão afirma que a iniciativa busca estimular o desempenho escolar e ampliar o acesso à tecnologia entre os estudantes da rede pública.



A emenda foi rejeitada pela base governista. Mesmo após as críticas, o vereador declarou apoio ao projeto, afirmando que a medida ainda assim beneficia a população. Os parlamentares da base defenderam o texto aprovado. Para a vereadora Neila (DC), a iniciativa funciona como estímulo ao aprendizado. “Esse projeto não está tirando direitos de nenhum aluno. Ele está dando incentivo para aqueles alunos que estudarem mais receberem uma premiação”, afirmou.

A lei já foi aprovada. A Secretaria Municipal de Educação ainda divulgará os critérios detalhados para a escolha dos estudantes que serão contemplados.