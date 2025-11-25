Eusébio aprova lei que autoriza doar até 2 mil tablets a alunos

Eusébio: lei autoriza doação de até 2 mil tablets a alunos com melhor desempenho em 2025Projeto, já aprovado, prevê que tablets sejam entregues aos alunos com melhor desempenho dos 2º, 5º e 9º anos; proposta gerou debate e teve emenda da oposição rejeitada
A Prefeitura de Eusébio sancionou uma lei que permite a doação de até 2 mil tablets para estudantes da rede municipal. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira, 24, prevê que equipamentos — já adquiridos ou em processo de compra — sejam entregues a alunos do 2º, do 5º e do 9º ano com melhor desempenho em avaliações de 2025.
Segundo o texto, os dispositivos serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação, responsável também por definir os critérios de seleção e formalizar a doação por meio de ato próprio. A gestão afirma que a iniciativa busca estimular o desempenho escolar e ampliar o acesso à tecnologia entre os estudantes da rede pública.
Discussão na Câmara
A votação ocorreu em regime de urgência e provocou debate entre os parlamentares.
Único vereador de oposição, Gabriel França (União) apresentou emenda que previa a entrega dos tablets a todos os estudantes das séries contempladas, e não apenas aos melhores avaliados.
Ao defender a proposta, Gabriel afirmou que a medida anunciada anteriormente pela gestão era diferente da que foi enviada à Câmara. “No começo do programa Sabadão Letivo o secretário da Educação, Acilon Gonçalves (PSB), disse que todos os que participassem iriam receber um tablet e agora são os que tiverem melhores desempenhos”, disse o vereador.
Ele também criticou a postura da administração municipal ao alegar que programas são executados parcialmente. “O secretário vai para as redes sociais dizer que cumpriu com a palavra, sendo que não cumpre de maneira total. E é assim a gestão do município de Eusébio, quando faz alguma coisa sempre é de forma parcial ou incompleta”, afirmou.
A emenda foi rejeitada pela base governista. Mesmo após as críticas, o vereador declarou apoio ao projeto, afirmando que a medida ainda assim beneficia a população.
Os parlamentares da base defenderam o texto aprovado. Para a vereadora Neila (DC), a iniciativa funciona como estímulo ao aprendizado. “Esse projeto não está tirando direitos de nenhum aluno. Ele está dando incentivo para aqueles alunos que estudarem mais receberem uma premiação”, afirmou.
A lei já foi aprovada. A Secretaria Municipal de Educação ainda divulgará os critérios detalhados para a escolha dos estudantes que serão contemplados.
