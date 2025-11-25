Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa pede nova autorização para Michelle visitar Bolsonaro na PF

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta terça-feira, 25, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para uma nova visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao marido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado, 22. A partir desta terça, começa a cumprir a pena de 27 anos de prisão pela trama golpista, com o encerramento do processo.

Michelle já havia visitado o marido no domingo, 23, permanecendo no local por duas horas. Os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro também visitaram o pai nesta terça. Jair Renan tem visita prevista para quinta-feira, 27.

Também nesta terça, a ex-primeira-dama publicou nas redes sociais sobre Bolsonaro. "Meu amor", escreveu Michelle, com uma foto do ex-chefe do Executivo brasileiro.

