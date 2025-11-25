Defesa pede nova autorização para Michelle visitar Bolsonaro na PF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta terça-feira, 25, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para uma nova visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao marido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado, 22. A partir desta terça, começa a cumprir a pena de 27 anos de prisão pela trama golpista, com o encerramento do processo.