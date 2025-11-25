Defesa pede nova autorização para Michelle visitar Bolsonaro na PF
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta terça-feira, 25, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para uma nova visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao marido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado, 22. A partir desta terça, começa a cumprir a pena de 27 anos de prisão pela trama golpista, com o encerramento do processo.
Michelle já havia visitado o marido no domingo, 23, permanecendo no local por duas horas. Os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro também visitaram o pai nesta terça. Jair Renan tem visita prevista para quinta-feira, 27.
Também nesta terça, a ex-primeira-dama publicou nas redes sociais sobre Bolsonaro. "Meu amor", escreveu Michelle, com uma foto do ex-chefe do Executivo brasileiro.