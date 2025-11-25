Alcolumbre marca sabatina de Messias para o dia 10 de dezembro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Alcolumbre informou que a votação da indicação de Messias ocorrerá no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.