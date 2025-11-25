Alcolumbre manda recado: Jamais tomaria iniciativa em retaliação a qualquer coisa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aproveitou o anúncio da sessão do Congresso para rebater o discurso de que tem pautado projetos como represália ao governo pela indicação de Jorge Messias do Supremo Tribunal Federal - Alcolumbre defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado.

"Jamais tomaria iniciativa em retaliação a qualquer coisa que seja. Tenho muita tranquilidade e serenidade da minha postura e conduta. Toda hora, alguém quer criar alguma crise ou conflito onde nunca existiu", declarou.