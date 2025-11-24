Ricardo Nunes diz que Bolsonaro estava em situação 'muito difícil emocionalmente'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta sexta-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em uma situação "muito difícil emocionalmente" quando tentou romper a tornozeleira eletrônica na madrugada do último sábado. Nunes afirmou ainda que soube pela imprensa a versão de Bolsonaro, que disse à Polícia que teve "alucinação" e "certa paranoia" na ocasião.

Questionado se a condição psicológica do ex-presidente colocava em xeque a capacidade de Bolsonaro liderar um grupo político, o prefeito respondeu que não é psicólogo. "São momentos da vida que ele está passando, preso com uma tornozeleira, com a Polícia Federal na porta da casa dele. Acho que ninguém nunca viu uma situação dessa. Você vê bandidos, pessoas que estão sendo monitoradas pela Justiça com tornozeleira e andam, transitam. Imagino eu que seja muito difícil emocionalmente passar por uma situação dessa", respondeu Nunes na chegada a um evento do Grupo Voto no Palácio Tangará. O compromisso também estava na agenda oficial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que não compareceu. De acordo com o prefeito, seu foco em 2026 será ajudar Tarcísio a ser reeleito governador de São Paulo ou eleito presidente da República. "Ele é o melhor quadro que o Brasil tem", afirmou, acrescentando que poderia estar junto com Tarcísio a partir de 2029 se for convidado - sinalizando que poderia ser ministro durante eventual Presidência do aliado.