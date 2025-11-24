Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF instala película espelhada na Superintendência do DF após Bolsonaro ser flagrado no local

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Polícia Federal (PF) instalou uma película espelhada na portaria da Superintendência da corporação, em Brasília, nesta segunda-feira, 24. A medida foi tomada após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está detido na unidade, ser flagrado no local.

A imagem do fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão, registrada neste domingo, 23, mostra Bolsonaro de pé, com expressão séria. Fora da cela, Bolsonaro se despediu da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo onde ele cumpre prisão preventiva.

Na tarde desta segunda, profissionais especializados colocaram uma película no vidro que impede a visualização do espaço interno do prédio.

Bolsonaro foi preso no sábado, 22, por risco de fuga. A decisão de Moraes aponta que a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), poderia causar tumulto e facilitar uma evasão.

Bolsonaro confessou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda. Nesta segunda, peritos da PF concluíram que a tornozeleira eletrônica foi violada com uma fonte de calor direcionada para a abertura do equipamento, como o próprio ex-presidente admitiu.

À Justiça, Bolsonaro alegou "paranoia" e "alucinação" após misturar dois tipos de medicamento. Ainda nesta segunda, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PF.

