PF instala película espelhada na Superintendência do DF após Bolsonaro ser flagrado no local

A imagem do fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão , registrada neste domingo, 23, mostra Bolsonaro de pé, com expressão séria. Fora da cela, Bolsonaro se despediu da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo onde ele cumpre prisão preventiva.

A Polícia Federal (PF) instalou uma película espelhada na portaria da Superintendência da corporação, em Brasília, nesta segunda-feira, 24. A medida foi tomada após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está detido na unidade, ser flagrado no local.

Na tarde desta segunda, profissionais especializados colocaram uma película no vidro que impede a visualização do espaço interno do prédio.

Bolsonaro foi preso no sábado, 22, por risco de fuga. A decisão de Moraes aponta que a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), poderia causar tumulto e facilitar uma evasão.

Bolsonaro confessou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda. Nesta segunda, peritos da PF concluíram que a tornozeleira eletrônica foi violada com uma fonte de calor direcionada para a abertura do equipamento, como o próprio ex-presidente admitiu.

À Justiça, Bolsonaro alegou "paranoia" e "alucinação" após misturar dois tipos de medicamento. Ainda nesta segunda, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da PF.