Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad segue em Moçambique com Lula e volta a Brasília só no fim do dia

Haddad segue em Moçambique com Lula e volta a Brasília só no fim do dia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue em compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Moçambique nesta segunda-feira, 24. Segundo informou o ministério, ambos retornam a Brasília no fim do dia. Não houve divulgação da agenda oficial do ministro além da nota informando que ele acompanha Lula.

O presidente participa esta manhã de evento para assinatura de acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique. Os acordos envolvem a área de comércio, aviação, socioeconômica, saúde, educação e capacitação diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também participa da cerimônia.

Durante a visita, Lula ainda participará de fórum com empresários e receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Moçambique. A previsão é que embarque de volta ao Brasil às 13h20, no horário de Brasília.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar