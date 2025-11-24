Haddad segue em Moçambique com Lula e volta a Brasília só no fim do dia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue em compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Moçambique nesta segunda-feira, 24. Segundo informou o ministério, ambos retornam a Brasília no fim do dia. Não houve divulgação da agenda oficial do ministro além da nota informando que ele acompanha Lula.

O presidente participa esta manhã de evento para assinatura de acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique. Os acordos envolvem a área de comércio, aviação, socioeconômica, saúde, educação e capacitação diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também participa da cerimônia.